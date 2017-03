Bán bột ngọt giả thương hiệu Miwon cho bà con miền núi

Đồng thời, tiêu hủy toàn bộ 897 gói (hơn 310 kg) bột ngọt giả nhãn hiệu Miwon thu từ cửa hàng của bà Lan và bà Yến.

Lực lượng quản lý thị trường Nghệ An phát hiện, tịch thu, tiêu hủy lô hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Miwon.

Trước đó, ngày 4 và 5-5, Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Lan (ở xóm Tân Mỹ, xã Tam Hợp, huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) phát hiện thu giữ 160 gói bột ngọt giả mạo nhãn hiệu, bao bì hàng hóa của Công ty TNHH Miwon Việt Nam.

Tiếp theo, kiểm tra của hàng của bà Yên (ở thị trấn Kim Sơn, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An), tổ công tác đã phát hiện thu giữ 737 gói bột ngọt giả mạo nhãn hiệu, bao bì hàng hóa của Công ty Miwon Việt Nam.

- Sáng 9-5, trên quốc lộ 1A qua tỉnh Nghệ An, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Trạm CSGT huyện Diễn Châu (Nghệ An) kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 30Z-7809 chạy hướng Đà Nẵng - Hà Nội, phát hiện trên xe vận chuyển 63 thùng xốp chứa đựng hơn hai tấn thực phẩm chè thập cẩm ướp lạnh không có nguồn gốc xuất xứ. Chủ số hàng trên là ông Nguyễn Anh Bình (trú tại 43, Trần Khánh Dư, Tây Lộc, TP Huế).





Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra, thu giữ lô hàng hơn hai tấn chè thập cẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.



Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính chủ lô hàng hơn hai tấn chè thập cẩm ướp lạnh và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.