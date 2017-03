Bán giá trị gia tăng từ “thiết kế”

Khúc mắc này nằm ở chỗ phần lớn nguyên liệu doanh nghiệp dệt may trong nước phải nhập khẩu và lại chỉ chuyên làm hàng gia công hoặc có tham gia sản xuất mua đứt bán đoạn (làm hàng FOB) cũng không nhiều. Ngoài ra, giá trị gia tăng, hàm lượng chất xám trong sản phẩm dệt may gần như bỏ trắng.

Về hiện trạng này, ông Lê Tiến Trường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinatex, cho biết năm năm trước mặt hàng dệt may ODM (sản phẩm làm ra từ thiết kế trong nước) xuất ra các thị trường nước ngoài của Việt Nam gần như không có. Đến năm 2010, tỉ lệ hàng dệt may ODM từ Việt Nam chỉ đạt con số 2%.

Do vậy, trong đề án quy hoạch định hướng đầu tư dệt may đến năm 2020 của Tập đoàn Dệt may Vinatex công bố ngày 24-6 có đưa ra định hướng về chiến lược sản phẩm 10 năm nữa là dệt may phải bán sản phẩm bao gồm cả phần thiết kế. Tỉ trọng này cũng ấn tượng là lên tỉ lệ 20%.

Một khi chúng ta bán sản phẩm ra bên ngoài mà bán luôn được phần trí tuệ, chất xám thông qua sáng tạo từ thiết kế thì giá trị vật chất thu về vô cùng lớn. Đây cũng là giải pháp cho thị trường ngách trong bối cảnh cạnh tranh với hàng dệt may Trung Quốc gay gắt. Bởi lẽ chỉ cần lấy thị trường Mỹ ra so sánh là thấy ngay. Như hàng dệt may Việt Nam xuất vào Mỹ xếp thứ hai chỉ sau Trung Quốc nhưng thực chất không phải vậy. Vì đứng thứ hai nhưng hàng dệt may Việt Nam chỉ chiếm thị phần khoảng 8%, trong khi Trung Quốc xếp nhất và chiếm thị phần đến hơn 42%.

Câu chuyện này thúc đẩy đã đến lúc hàng hóa từ Việt Nam, nhất là những sản phẩm, mặt hàng mà chúng ta có lợi thế về lao động, sự khéo léo, thông minh, cần cù, sáng tạo như dệt may, da giày… thì không chỉ xuất thô mà cần có định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia tích cực đến những quá trình tạo giá trị, hàm lượng gia tăng khác.

BÙI NHƠN