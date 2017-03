Bán hàng qua mạng: Đừng tham và cả tin!

Bắt bốn lãnh đạo cấp cao của Muaban24

Ngày 2-8, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt bốn lãnh đạo cao nhất của Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (Muaban24) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Những người bị bắt gồm Ngô Văn Huy (chủ tịch HĐQT), Nguyễn Tuấn Minh (tổng giám đốc), Nguyễn Mạnh Hà (phó chủ tịch HĐQT, phó tổng giám đốc), Lê Văn Cường (phó chủ tịch HĐQT, phó tổng giám đốc). Công an TP Hà Nội cùng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) cũng đã khám xét nơi ở của bốn người này, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu để phục vụ điều tra.

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ cũng bắt lãnh đạo Muaban24 - Chi nhánh Phú Thọ gồm Trương Đình Tuấn (giám đốc), Đặng Trung Dũng (phó giám đốc) và Nguyễn Ngọc Lan (phó giám đốc) để điều tra hành vi trốn thuế. Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệu tập giám đốc, phó giám đốc Muaban24 - Chi nhánh Thanh Hóa đến làm việc để điều tra về hành vi tương tự. Điều tra ban đầu của Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy chi nhánh này khai khống doanh số bán hàng hoặc không kê khai gây thất thoát gần 3 tỉ đồng tiền thuế. Muaban24 có chi nhánh tại hơn 10 tỉnh, thành.

THANH LƯU