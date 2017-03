Bán trước vé xe Tết từ ngày 21/1/2013

Thời gian cao điểm phục vụ Tết tại BXMT được tính trong 10 ngày trước và 10 ngày sau Tết. Cụ thể là từ ngày 31/1/2013 (20 tháng chạp) đến hết ngày 19/2/2013 (10 tháng giêng).









Theo Tùng Nguyên (DT)



Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khác dịp này, các quầy bán vé của BXMT sẽ mở bán từ 3h30 – 22h mỗi ngày trong thời gian ngày 4 – 5/2/2013 (tức ngày 24, 25 tháng chạp). Sang ngày 6 – 9/2/2013 (tức ngày 26 – 29 tháng chạp), bến xe sẽ bán vé liên tục 24/24 giờ mỗi ngày.Ngoài ra, BXMT còn tổ chức loại hình bán vé đưa xe đến rước theo yêu cầu của hành khách đặt trước. Hình thức này chỉ phục vụ cho các trường hợp đặt mua vé tập thể có số lượng khách từ 25 người trở lên trong cùng một tuyến đường.Theo ông Kiều Nam Thành, Tổng giám đốc BXMT thì dự báo lượng khách đến bến dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ tăng khoảng 5% - 10% so với dịp Tết Nhâm Thìn. Nguyên nhân là do được hoán đổi ngày nghỉ Tết, cán bộ - công nhân – viên chức được nghỉ tết đến 9 ngày nên rất nhiều người dự định về quê, thăm thân nhân, du lịch vào dịp này.Cụ thể, vào các ngày 26, 27 tháng chạp âm lịch, bến xe dự kiến lượng khách có thể đạt tới hơn 60.000 lượt khách/ngày. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao nhất là các tuyến từ TPHCM đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau.