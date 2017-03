Băng keo đóng gói sản phẩm cũng phải nhập!

Những yếu kém của công nghiệp hỗ trợ lại lần nữa được phơi bày qua phản ánh của nhiều doanh nghiệp (DN) FDI tại hội thảo tham vấn dự thảo nghị định về công nghiệp hỗ trợ (dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm nay) do Bộ Công Thương tổ chức ngày 25-9 ở Hà Nội. Thật đáng lo khi đến giờ các DN Việt Nam vẫn không thể sản xuất nổi sạc điện thoại, ốc vít, băng dính dùng để đóng gói sản phẩm... mà chỉ cung cấp được các sản phẩm in, bao bì… cho các DN FDI.

Loay hoay với công nghiệp phụ trợ

Đại diện Công ty Canon Việt Nam cho biết khi DN này đầu tư vào thị trường Việt Nam từ năm 2001 đến nay thì tỉ lệ nội địa hóa đã lên đến 65%. Nhiều năm qua, công ty đã gửi nhiều đơn đặt hàng để thu hút các DN Việt Nam đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Hiện công ty mới chỉ có linh kiện điện tử, chưa có linh kiện bán dẫn và các thiết bị kết nối. Vì vậy công ty thường phải nhập từ nước ngoài cán cuộn hay linh kiện đai…

Vị này cũng chia sẻ, mặc dù DN Việt Nam đã cung ứng được bao bì đóng gói sản phẩm cho Canon nhưng vẫn có chi tiết linh kiện Canon phải nhập khẩu. Đơn cử như băng dính dùng để đóng gói sản phẩm, Canon vẫn phải nhập từ nước ngoài bởi sản phẩm của DN trong nước không đáp ứng được nhu cầu. “Các DN trong nước chỉ chú trọng đến linh kiện mà chưa quan tâm đến nguyên phụ liệu nên các DN FDI phải nhập khẩu nhiều” - đại diện Canon nêu nguyên nhân.

Đáp lại, ông Trần Anh Cường, Công ty Bắc Việt (là đơn vị cung cấp linh kiện cho Canon và Samsung), than phiền: Suốt năm năm làm công nghiệp hỗ trợ nhưng công ty không được hỗ trợ gì mà phải vật lộn để sống với lãi suất vay tới 24%/năm. Đây là khó khăn của DN nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng này. Từ đó ông Cường đề xuất cơ quan quản lý cần xem xét chính sách cho DN vừa và nhỏ với phương châm không tạo cơ chế xin-cho. Ngoài ra về tín dụng, nếu một dự án cần mở rộng trên nền tảng cũ thì cần phải được ưu đãi nhiều hơn. Chẳng hạn như tiền thuế đất và đào tạo lao động cần thiết thực hơn; khuyến khích cho lao động ra nước ngoài đào tạo để vừa đào tạo vừa chuyển giao công nghệ và được hỗ trợ tiền trực tiếp trên thực tế của DN.





Hạn chế chủ yếu hiện nay đối với các DN sản xuất công nghiệp hỗ trợ là thiếu vốn và công nghệ. Ảnh chụp tại triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ VN 2014. Ảnh: HTD

Ở khía cạnh khác, ông Nguyễn Văn Trí (Công ty Điện tử 4B) nêu thực tế: Hiện thuế GTGT cho máy móc, thiết bị chưa phù hợp với việc Nhà nước đang khuyến khích DN đẩy mạnh sản xuất thay vì kinh doanh thương mại thuần túy. “Nhà nước khuyến khích DN đẩy mạnh đầu tư công nghệ mới thì chi phí lại càng lớn. Khi DN đầu tư máy móc, thiết bị thì thuế GTGT đầu vào cũng cao lên. Nếu trước đây ba tháng DN được hoàn thuế GTGT nhưng nay 12 tháng mới được hoàn. Hay như vừa rồi Nhà nước có ban hành chính sách nếu DN đầu tư máy móc trên 100 tỉ đồng thì được ưu tiên hoàn thuế ngay nhưng để có được vốn trên 100 tỉ đồng cho máy móc, thiết bị là quá lớn. Vậy nếu DN chỉ đầu tư 99,9 tỉ đồng thì sao? Chẳng lẽ vẫn bị ách hoàn thuế trong 12 tháng?” - ông Trí dẫn chứng.

Ưu đãi lãi suất, thuế cho DN

Theo bà Trương Thị Mỹ Bình, Viện Chiến lược phát triển công nghiệp (Bộ Công Thương), thành viên ban soạn thảo nghị định về công nghiệp hỗ trợ, cả nước có 500 DN cung ứng phụ kiện cho dệt may, linh kiện xe máy, ô tô nhưng sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho nền sản xuất trong nước trong bối cảnh hội nhập. Trước đây chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ chưa quy định rõ danh mục sản phẩm nào được ưu tiên mà chủ yếu là cơ chế xin-cho, DN thiếu gì thì đề xuất.

Cũng theo bà Bình, lý do chính vẫn là do dung lượng thị trường nội địa còn nhỏ trong khi sự chi phối của các nhà lắp ráp nước ngoài còn quá lớn khiến DN trong nước khó tham gia vào chuỗi cung ứng. Trong 500 DN hoạt động trong lĩnh vực chế tạo thì chỉ khoảng 200 DN trong nước tham gia được sản xuất cho nước ngoài nhưng mới tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xe máy và điện tử. Từ chỗ đó, nhiều ngành khác như dệt may, da giày, cơ khí, ô tô... lại bị bỏ ngỏ. Chưa kể chính sách của Chính phủ không ép được DN nội địa hóa. “Chiến lược công nghiệp Việt Nam sẽ hướng mạnh đến các ngành công nghiệp chế tạo, nếu không quyết liệt sẽ không đạt được mục tiêu về công nghiệp hóa vào năm 2020” - bà Bình nhấn mạnh.

Ông Trương Thanh Hoài, Vụ phó Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương), lưu ý: Hạn chế chủ yếu hiện nay đối với các DN sản xuất công nghiệp hỗ trợ là thiếu vốn và công nghệ. Do đó mục tiêu của nghị định là hỗ trợ mạnh cho các DN vừa và nhỏ theo hướng DN được vay với lãi suất thấp, hưởng ưu đãi nhiều hơn. Ông Hoài nói: “Mục đích là tạo thành chuỗi cung cấp công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực này. Các sản phẩm danh mục công nghiệp hỗ trợ rất đa dạng, riêng ô tô có tới 24.000 linh kiện nên rất khó để liệt kê hết và biến đổi liên tục. Do vậy Bộ Công Thương sẽ linh hoạt trong việc xét duyệt ưu đãi. Bộ cũng sẽ bổ sung thêm các ngành công nghiệp cơ bản như đúc, rèn, xử lý nhiệt, bề mặt vào danh mục công nghiệp hỗ trợ”.

TRÀ PHƯƠNG