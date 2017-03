Báo cáo “vênh” kiểm toán hàng trăm tỷ đồng

“Số liệu gần đây cho thấy có gần 200 doanh nghiệp (DN) trên tổng số 357 DN niêm yết có kết quả kiểm toán khác biệt so với con số công bố. Con số được công bố vênh đến hàng trăm tỷ đồng so với kết quả kiểm toán, thậm chí nhiều kết quả kinh doanh của không ít DN từ lãi đã phải hạ xuống thành lỗ” - ông Mạc Quang Huy, hội viên của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc, cho biết. Còn theo Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), có khoảng 10 DN niêm yết trên HOSE có báo cáo tài chính sau khi được kiểm toán lại đã không khớp với số liệu do chính công ty thực hiện.

Áp lực của cổ đông

Cụ thể Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB), lợi nhuận trước thuế của cả tập đoàn đạt 1.243 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi kiểm toán lại chỉ còn gần 1.110 tỷ đồng, chênh lệch tương đương 10,7%. Nguyên nhân chủ yếu do sự khác biệt về phương pháp trích lập dự phòng giảm giá đối với các loại cổ phiếu chưa niêm yết giữa STB và phía kiểm toán.

Hay Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA), lợi nhuận sau thuế là 46 tỷ đồng nhưng khi kiểm toán thì chỉ còn 38,4 tỷ đồng.

Theo ông Mạc Quang Huy, hội viên của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc, các con số báo cáo bị vênh với kết quả kiểm toán có nhiều nguyên nhân, trong đó có các nguyên nhân khách quan do hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó còn có sự thiếu rõ ràng hoặc do trình độ nhận thức dẫn đến sự thiếu thống nhất trong cách hiểu và áp dụng các chuẩn mực kế toán, các quy định pháp lý giữa các doanh nghiệp và các công ty kiểm toán.

Cũng theo ông Huy, số liệu cũng có thể bị chỉnh sửa do áp lực của các cổ đông. Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế rơi vào khủng hoảng thì các áp lực báo cáo tài chính càng trở thành vấn đề lớn. Chính vì thế mà 2008 là năm bộc lộ nhiều vấn đề về báo cáo tài chính nhất.

Báo lãi để được vay vốn

Ông Nguyễn Đức Tặng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), cho biết: Ngay cả những DN lớn, anh cả của nhiều ngành nghề chủ lực của nền kinh tế khi gửi báo cáo lên Bộ Tài chính cũng có một độ vênh lớn. Ông Tặng giải thích, mặc dù đã có báo cáo chi tiết về tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm 2008 nhưng có không ít tập đoàn, tổng công ty cũng có độ vênh so với tình hình thực tế. “Có không ít đơn vị sai phạm trong công bố báo cáo tài chính hợp nhất, đó là sự thiếu chính xác trong phản ánh vốn tài sản và tình hình hoạt động. Chính vì vậy, nhiều báo cáo tài chính đã sai lệch hoàn toàn so với tình hình thực tế, thiếu chính xác và chậm trễ báo cáo” - ông Tặng nhấn mạnh.

Theo ông Tặng, nguyên nhân dẫn đến nhiều báo cáo tài chính của một số tập đoàn, tổng công ty khác xa với tình hình thực tế vì chịu tác động từ lãnh đạo của DN. Ngoài ra, còn có việc các báo cáo tài chính của một số DN nhiều khi được chỉnh sửa để tạo thuận lợi cho DN vay vốn tại ngân hàng. Nhiều DN liên tục báo cáo kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn nhà nước nhưng đến lúc khó khăn mới bộc lộ rõ những sai phạm. Nhiều nơi đã mất hết vốn. Đơn cử như trường hợp của Tổng Công ty Muối, Tổng Công ty Dâu tằm tơ...

Bên cạnh đó, một trong những “thủ thuật” được áp dụng khá phổ biến trong các DN hiện nay là chuyển chi phí sang kỳ hạch toán sau để tăng lợi nhuận... Còn về sự chậm trễ, theo ông Tặng, có không ít đơn vị chưa hoàn tất gửi báo cáo tài chính năm 2007 chứ chưa nói gì đến năm 2008.

Để đánh giá đúng sức khỏe của các DN, theo ông Tặng, cần phải siết chặt hơn thời gian nộp báo cáo tài chính cũng như chất lượng của những con số mà các DN nói chung, của các tập đoàn, tổng công ty nói riêng, bởi năm 2008 nền kinh tế gặp những khó khăn không nhỏ.