Bão giá khuynh đảo báo in trong nước

Không tăng không được

Tuy nhiên, khi giá bột giấy thế giới liên tục tăng cao trong tháng 6, các tờ báo lớn đều đã phải thừa nhận “quá sức chịu đựng” của họ.

Anh Vũ Hoài Nam, người phụ trách phát hành của báo Khoa học & Đời sống cho biết: “Bắt buộc phải tăng thôi, thị trường giấy khan hiếm, giá cả tăng nên việc tăng giá bán là không thể tránh khỏi”.

Hiện tại, giấy in báo khan hiếm và giá cả ngày một “trời ơi”. Giá giấy in báo nhập khẩu tháng 12/2007 là 580 USD/tấn thì đến tháng 4/2008 đã gần 800 USD/tấn và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong quí III do nguồn cung khan hiếm.

Công ty Giấy Tân Mai - Doanh nghiệp cung cấp giấy in báo lớn nhất hiện nay, đã thông báo tăng giá giấy từ ngày 28/6 và các công ty giấy đồng loạt tăng giá thêm 6-21% kể từ ngày 30/6.

Lao Động, Tiền Phong, Tuổi trẻ Thủ đô, Lao Động Thủ Đô, An ninh Thủ, Công an Nhân dân đồng loạt tăng từ 2.000 đồng lên 2.500 đồng.

Thanh Niên, Tuổi Trẻ trước nằm trong số những nhật báo rẻ nhất cũng đã qua 2 lần tăng giá. Từ 1.300 đồng lên 1.900 đồng và đầu tháng 7 tăng lên 2.700 đồng. Các ấn phẩm, tạp chí cũng tương tự. Thời báo Kinh tế Sài Gòn trước giá 14.000 đồng nay là 18.000đồng. Đặc biệt, báo An ninh Thủ đô cho biết, từ ngày 1.8.2008 sẽ tăng lên 3.200 đồng/tờ.

Trên thị trường, vẫn có một số tờ báo chưa tăng giá trong đợt này. Tuy nhiên, không có nghĩa họ không gặp khó khăn do sức ép của thị trường giấy hiện nay.

Hầu hết những tờ vẫn giữ được giá một phần do được Nhà Nước “bao cấp” như: Nhân dân (vẫn giá 1.500 đồng), Quân Đội Nhân dân (1.200 đồng), Hà Nội Mới (1.200 đồng). Hơn nữa, các tờ này có số trang không nhiều nên chi phí in ấn dù có gặp khó khăn nhưng không bị “đội” lên như các tờ báo giấy khác.

Trong khi đó, các tờ báo thể thao vốn được xếp vào “hàng” đắt như Bóng Đá, Thể thao Việt Nam… đều không tăng giá trong đợt vừa rồi. Đơn giản bởi vì… đã tăng từ đợt trước chứ không phải họ không chịu sức ép từ thị trường.

Hơn nữa, giá một tờ báo thể thao hiện nay khá cao, Bóng đá là 3.500 đồng, Thể thao Việt Nam 3.000 đồng, nếu tiếp tục tăng, sẽ gây khó khăn lớn cho độc giả.

Một tờ báo khác vẫn giữ được giá là báo Khoa học & Đời sống. Hiện giá báo vẫn là 2.500 đồng. Nhưng chắc chắn việc tăng giá không thể tránh khỏi, vấn đề chỉ là khi nào mà thôi.

Tăng giá, giảm sức mua

Sau mỗi đợt tăng giá, tất cả các báo đều khẳng định sẽ nâng cao chất lượng, nội dung tờ báo. Hơn nữa, anh Hùng, nhân viên phòng Phát hành của báo Tuổi trẻ cho biết, trong tương lai gần, sẽ không tăng giá nữa bởi: “Nếu giá báo tiếp tục tăng, e rằng những độc giả có thu nhập thấp khó lòng chi trả nổi”.

Tuy nhiên, không thể tránh khỏi tình trạng sức mua tại các sạp báo giảm. Chị Hạnh, chủ quầy báo trên đường Thái Hà cho biết, tháng 7 này, số khách mua nhật báo giảm nhẹ, do nhiều báo tăng giá quá.

Thói quen của độc giả kể từ khi các báo ồ ạt tăng giá đã thay đổi. Nếu như trước đây, giá một tờ báo trung bình khoảng 2.000 đồng, bác Hoa (ở tập thể Kim Liên) có thói quen mua 3-4 tờ báo về đọc. Nhưng nay, bác Hoa chỉ mua 1 tờ Tuổi Trẻ và 1 tờ An ninh Thủ Đô. “Đành ‘buộc bụng’ một chút vậy, giá tăng cao quá”, bác Hoa tâm sự.

Trong khi đó, với giới trẻ, đọc báo trực tuyến là giải pháp hợp lí nhất. Mai Anh (Sinh viên trường Kinh doanh và Công nghệ) cho biết: “Tôi chỉ mua những tờ báo không có trên mạng thôi, mua báo giấy đắt lắm, không kham nổi. Đọc trực tuyến cho rẻ!”

Sinh viên và công nhân là những đối tượng gặp khó khăn nhất với giá báo như hiện nay. “Trước đây, phòng trọ tôi có quỹ báo chung, mỗi ngày 5.000 đồng, có thể mua một tờ Tuổi Trẻ, một tờ Thanh Niên, cũng có hôm mua thêm tờ An ninh Thủ Đô. Còn bây giờ, chỉ dám mua một trong hai tờ Tuổi Trẻ hoặc Thanh Niên thôi”, bạn Ngọc Hòa, công nhân một công ty may ở Hà Nội cho biết.