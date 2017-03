Bảo lãnh tín dụng cho hợp tác xã: Khó khăn từ nhiều phía

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, mới đây Ngân hàng nhà nước đã đồng ý cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp và HTX vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Trong lúc gặp nhiều khó khăn về vốn, quyết định này được các doanh nghiệp, nhất là các HTX đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, việc được bảo lãnh đối với các HTX vẫn còn quá nhiêu khê từ nhiều phía.

HTX: Băn khoăn...

Hiện nay, có hai loại bảo lãnh tín dụng tồn tại song song cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và HTX. Trước đây, có loại bảo lãnh tín dụng địa phương và bây giờ có thêm bảo lãnh tín dụng của VDB. Như vậy, các doanh nghiệp và HTX có thể đến hai địa chỉ này để được tư vấn bảo lãnh tín dụng.

Tuy nhiên, hiện nay một số HTX rất muốn được vay vốn nhưng vẫn còn lúng túng trong việc liên hệ, làm hồ sơ thủ tục. Trong thời gian qua, nhiều HTX đã liên hệ với các ngân hàng thương mại để tham khảo quy trình hỗ trợ lãi suất và bảo lãnh tín dụng. Thế nhưng theo các HTX thì điều kiện vay vốn áp dụng cho họ vẫn chưa thực sự thỏa đáng, có một số yêu cầu quá cao, khó đáp ứng được. “Thực tế, các loại xe đang hoạt động của HTX chúng tôi đã cũ, cần được đổi mới. Do đó, các xã viên rất muốn được bảo lãnh tín dụng để được vay vốn đổi mới các đời xe du lịch, vận tải phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, việc làm thủ tục để được bảo lãnh vay vốn lại không hề đơn giản nên chúng tôi vẫn còn tham khảo thêm” - ông Nguyễn Anh Phương, Giám đốc HTX số 2 chuyên về dịch vụ lữ hành tại TP.HCM, cho biết.

Một số HTX khác lại tỏ ra thờ ơ với chương trình bảo lãnh tín dụng này. Nguyên nhân là do tình hình hoạt động hiện nay của các HTX “đóng băng”, do đó các xã viên cũng rất ngại vay vốn. Trước đây có rất nhiều HTX muốn vay vốn để kinh doanh nhưng đến năm 2008 tình hình kinh tế khó khăn khiến các xã viên đã “co cụm” lại, không muốn bung vốn. Trong những tháng gần đây, do các ngành du lịch, thương mại... ế ẩm nên các xã viên càng không muốn vay.

Theo ông Phan Đức Thái, kế toán trưởng HTX Thống Nhất chuyên về vận tải tại (quận 3, TP.HCM), do đa số trong hợp đồng làm thủ tục vay vốn của các ngân hàng đều có câu thòng rằng sẽ thay đổi lãi suất theo quy định từng thời điểm nên các HTX càng ngại vay vốn hơn.

Ngân hàng: Khó!

Theo các điều kiện, thủ tục do Ngân hàng nhà nước và VDB đưa ra để bảo lãnh tín dụng thì số HTX đáp ứng được điều kiện sẽ rất thấp. Nguyên nhân do tài sản của các HTX là tài sản chung của nhiều cá nhân nên không biết ai là người sẽ chịu trách nhiệm. “Nếu ông chủ của HTX đứng ra vay vốn mà bỏ chạy thì sẽ không có ai chịu trách nhiệm cả. Do tính pháp lý áp dụng cho vay vốn đối với các HTX không rõ ràng nên các ngân hàng không thể cho vay vốn cũng như khó có thể bảo lãnh tín dụng” - một đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết.

Vì vậy, cách duy nhất để các HTX muốn được bảo lãnh tín dụng để vay vốn là phải đưa ra các phương án kinh doanh khả thi, có dự án đầu tư phát triển sản xuất hiệu quả và phải đáp ứng được các yêu cầu, thủ tục liên quan. Bên cạnh đó, một số HTX như Sài Gòn Coop đã hoạt động khá hiệu quả cho nên khả năng được bảo lãnh tín dụng rất cao.

Ông Nguyễn Việt Cường, Giám đốc Sở giao dịch 2 Ngân hàng VDB tại TP.HCM, cho biết: “Trường hợp các HTX đáp ứng được khả năng về tài chính, chứng minh được mình đủ điều kiện để được bảo lãnh vay vốn sẽ khó khăn hơn các doanh nghiệp. Hầu hết các HTX làm ăn đơn giản quá nên hệ thống sổ sách, báo cáo sẽ có nhiều vướng mắc. Nếu phát hiện có nhiều sai phạm, hoạt động không đúng chuẩn mực thì có khả năng pháp lý hồ sơ sẽ khó đúng luật hoặc hoạt động không đúng mô hình HTX thì sẽ không được bảo lãnh vay vốn. Đối với các HTX khác, nếu ngân hàng thấy có đủ điều kiện thì sẽ sẵn sàng bảo lãnh tín dụng”.