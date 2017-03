Bảo Tín Minh Châu ngưng đổi ngang vàng miếng

Lý do được lãnh đạo đơn vị này đưa ra, là sự không đồng nhất của giá vàng các thương hiệu lớn trong nước, khi thị trường diễn biến phức tạp. Do đó, động thái không đổi ngang nói trên của công ty này, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của khách hàng và các nhà đầu tư, bình ổn thị trường.



Trước đó, khi có nhu cầu, khách hàng giao dịch tại đây luôn được nhân viên chấp nhận đổi từ vàng rồng Thăng Long sang các loại vàng miếng khác. Nguyên tắc quy đổi phụ thuộc vào giá thị trường thời điểm đó, nhưng thường cân bằng.



Cũng trong văn bản phát đi, Bảo Tín Minh Châu lý giải về chênh lệch giá giữa vàng miếng do đơn vị này sản xuất so với những thương hiệu khác trong vài ngày gần đây. Đó là việc người dân, nhà đầu tư hoang mang với những thông tin về việc thay đổi chính sách kinh doanh, sản xuất vàng.



Ông Vũ Minh Châu, Giám đốc Bảo Tín Minh Châu cho biết, tin đồn về việc sản xuất vàng sẽ bị độc quyền hóa khiến cho người dân và nhà đầu tư đang dần quay lưng với các thương hiệu khác mà tập trung vào thương hiệu SJC. Điều này đẩy giá vàng miếng SJC lên cao vượt các đơn vị khác. Do đó, nếu đổi vàng miếng rồng vàng Thăng Long sang ngang giá, không riêng gì Bảo Tín Minh Châu, nhiều doanh nghiệp khác sẽ bị thiệt hại. "Chúng tôi cũng nói rõ, chỉ không đổi ngang giá, còn nếu khách hàng đồng ý các thêm tiền chênh lệch, vẫn đổi như thường", Giám đốc Bảo Tín Minh Châu trần tình.



Sáng nay, khi giá vàng trong nước có xu hướng tăng thêm vài trăm nghìn đồng mỗi lượng, người dân đi bán lại trội hơn mua vào. Tại Bảo Tín Minh Châu trên phố Cầu Giấy, nhân viên cho biết không có tiền mặt để trả cho khách bán từ 1 lượng trở lên.



Rất nhiều khách đến giao dịch tại đây sáng nay cảm thấy không hài lòng. Cô Thoa, đem bán 5 lượng vàng miếng kể, nhân viên đã từ chối giao tiền ngay, vì không đủ tiền. "Tôi thấy cả bao tải tiền thì mới nghĩ là sẽ có tiền giao luôn. Chẳng ngờ cô nhân viên mặt cứ cau có, rồi cuối cùng chốt lại là không có tiền giao cho khách làm bực mình và mất thời gian quá", khách hàng này bức xúc. Trong khi đó, những người đem bán vàng theo chỉ, thì nhận được tiền ngay.



"Hiện nay, người đi bán thì nhiều, mua lại ít, có khi 9 người bán, chỉ có 1 người mua. Sau khi mua được vàng, chúng tôi lại đi bán buôn, nhưng bán buôn cũng khó vì khan tiền mặt, nên mới không đủ để trả cho khách", ông Vũ Minh Châu giải thích. Theo ông, người dân và nhà đầu tư nên bình tĩnh trước các tin đồn cũng như diễn biến thị trường, vì rất có thể, tâm lý sẽ khiến cho giá lại "loạn" thêm một lần nữa.



10h trưa nay, Bảo Tín Minh Châu công bố mua bán vàng rồng Thăng Long ở 45,55- 46,15 triệu đồng. Vàng miếng SJC giá mua vào là 46,15 triệu đồng, còn bán ra ở 46,45 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm này, giá bán vàng do Bảo Tín Minh Châu sản xuất vẫn rẻ hơn vàng miếng SJC 300.000 đồng mỗi lượng.





Theo Tuệ Minh ( VNE)