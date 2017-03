Bảo Tín - Minh Châu trình báo mất 170 viên đá quý

Trước đó, khoảng 8h ngày 6/4, anh Nguyễn Văn Trường, 28 tuổi, trú tại thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội, là tổ trưởng thiết kế, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín - Minh Châu, địa chỉ tại phố Đặng Thái Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ đã đến Công an phường Quảng An trình báo: Lúc 8h10 cùng ngày, anh Trường đến công ty thì phát hiện công ty đã bị mất 170 viên đá quý các loại để ở tầng 3.

Sự việc đang được làm rõ.