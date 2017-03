Bão vàng đang quét cả thế giới

NHNN: Mua vàng thời điểm này là nắm giữ rủi ro Ngày 9-8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có ý kiến chính thức về việc giá vàng tăng. NHNN thông tin chính sách nhất quán của Nhà nước là ổn định giá trị đồng Việt Nam. Với mức tỉ giá ổn định trong thời gian qua cũng như trong thời gian tới, người dân đang được hưởng lợi từ việc nắm giữ đồng Việt Nam so với nắm giữ đôla Mỹ và vàng. Việc mua vàng trong thời gian này chứa đựng nhiều rủi ro cho những người nắm giữ vàng. Ngày 9-8-2011, NHNN đã cho phép nhập khẩu 5 tấn vàng để sản xuất vàng miếng, bổ sung nguồn cung vàng trong nước. NHNN cho biết trong những ngày tới, dự kiến tiếp tục cấp giấy phép nhập khẩu thêm 5 tấn vàng để cung cấp cho thị trường trong nước, đáp ứng nhu cầu của người dân. TS Bùi Kiến Thành, chuyên gia tài chính cao cấp: Cân nhắc việc nhập vàng Vừa rồi, việc các nước đẩy mạnh mua vàng, như Trung Quốc dự báo sẽ tăng dự trữ lên 20%, tức là khoảng 700 tấn vàng vào năm nay so với 570 tấn năm 2010. Thế nhưng hiện chúng ta đang làm ngược lại so với họ. Những tuần vừa qua mình không nhập mà lại xuất vàng. Lợi nhuận trước mắt là trước mua 1.300 USD/ounce giờ giá lên 1.600 USD/ounce thì thu được một khoản ngoại tệ. Nhưng rõ ràng việc xuất khẩu vàng chỉ có lợi ích cục bộ cho những đơn vị có hoạt động này thôi. Nhưng về mặt kinh tế vĩ mô, khi lượng vàng được xuất đi coi như là tài sản của quốc gia bị đánh mất. Mình lấy về một lượng ngoại tệ mà chưa biết làm gì. Đây là điều rất đáng cảnh báo cho cơ quan quản lý. NHNN cần xem lại chính sách xuất khẩu vàng. Theo tôi, Chính phủ nên cho phép NHNN có thể mua lại vàng của dân. NHNN mua vàng để dự trữ tốt hơn là để người dân xuất ra nước ngoài. Còn lúc này nếu cần nhập khẩu vàng thì NHNN cân nhắc lượng ngoại tệ để nhập vàng đến mức nào thôi. Vì lượng dự trữ ngoại hối không phải chỉ dành cho nhập khẩu vàng. TS Đinh Thế Hiển, Giám đốc Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng: Vàng thế giới tăng chỉ mang tính đầu cơ Có thể nói giá vàng thế giới tăng mạnh bắt nguồn từ việc tổ chức Standard & Poor’s (S&P) hạ mức xếp hạng tín nhiệm nợ công của Mỹ. Nhưng tôi cho việc giá vàng thế giới tăng chỉ mang tính đầu cơ vì xem xét nhiều mặt không thấy nền kinh tế Mỹ có nhiều dấu hiệu bất ổn mang tính khủng hoảng. Như vậy việc giá vàng thế giới tăng mạnh ẩn chứa nhiều rủi ro. Nhiều quốc gia mới nổi như Việt Nam sẽ bị tác động khi giá vàng thế giới giảm, nhất là các nhà đầu tư trong nước thiếu thông tin. Theo dõi sáu tháng đầu năm cho thấy các quỹ đầu tư lớn trên thế giới bán nhiều hơn mua. Một tháng gần đây mua vàng vào có tăng nhưng không nhiều. Tôi tin lời phát biểu của bộ trưởng kinh tế Mỹ khi ông ta cho rằng nền kinh tế Mỹ đang trong tiến trình phục hồi. Cái này có thể thấy qua năng lực sản xuất, kinh doanh, nền tảng kinh tế của một quốc gia có tiềm lực tài chính mạnh nhất thế giới. Nói rõ ra không thấy có sự lo sợ thật sự nào về nền kinh tế Mỹ sụp đổ cả. Còn ngân hàng trung ương các nước mua vàng vào có thể nhằm đa dạng hóa việc dự trữ, tránh ảnh hưởng của đồng USD hay họ không khoái giữ trái phiếu Mỹ thì mua vàng. Chứ tôi thấy Trung Quốc, Brazil vẫn giữ trái phiếu Mỹ . Riêng người dân các nước Âu, Mỹ không coi trọng giá vàng. Họ xem giá vàng biến động là hoạt động của các nhà đầu tư. Người dân các quốc gia này chỉ xem trọng chỉ số tiêu dùng CPI tăng giảm thế nào thôi. Do họ xem vàng chỉ là một dạng tài sản nên tài sản vàng mà tăng giá cao thì chuyển sang trữ loại tài sản khác như cổ phiếu, nhà đất…