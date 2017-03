Bảo Việt đạt 1.862 tỉ đồng lợi nhuận

Theo đó, lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất đạt 1.862 tỉ đồng, tăng trưởng 22,4%; tổng doanh thu hợp nhất đạt 16.007 tỉ đồng, tăng 7,6% so với năm 2011.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Tập đoàn Bảo Việt có sự tăng trưởng khả quan. Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.384 tỉ đồng, tăng trưởng 10,4%. Bảo hiểm Bảo Việt chiếm 24% thị phần. Tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 7.322 tỉ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2011. Doanh thu khai thác mới đạt 1.173 tỉ đồng, tăng trưởng 24% so với năm 2011, vượt so với mức tăng trưởng bình quân của thị trường (+16%). LNTT đạt 694 tỉ đồng, tăng trưởng 14,5% so với năm 2011.

Năm 2013, Bảo Việt đẩy mạnh hợp tác với đối tác chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Cùng với việc tiếp tục duy trì hợp tác với HSBC, Bảo Việt có thêm sự hợp tác chuyển giao công nghệ của cổ đông chiến lược Sumitomo Life, công ty bảo hiểm nhân thọ với hơn 100 năm kinh nghiệm trên thị trường Nhật Bản - thị trường lớn thứ hai thế giới. Sumitomo Life cam kết hỗ trợ Bảo Việt trong bốn lĩnh vực: Phát triển kênh phân phối, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, phát triển sản phẩm và quản lý chất lượng.

BÍCH HÀ