Bất động sản… bất động mùa cao điểm

Sẽ có tháo gỡ về vướng công chứng Ông Nguyễn Văn Khởi, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, thành viên ban soạn thảo Nghị định 71 và Thông tư 16, mới đây trong tọa đàm về hai chính sách này do tạp chí Bất Động Sản Việt Nam tổ chức cũng nhìn nhận là trong hai văn bản pháp luật trên chưa có hướng dẫn cụ thể về công chứng. Từ vướng mắc ở giao dịch, ông Khởi cho biết sắp tới Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp sẽ ngồi lại để tìm biện pháp tháo gỡ việc công chứng chứng nhận các hợp đồng mua bán bất động sản sau ngày 8-8. Lãi vay không hỗ trợ đầu tư Vào mùa cuối năm mà lĩnh vực bất động sản ì ạch có phần do chính sách tài chính tiền tệ hiện tác động quá lớn khiến tâm lý người mua và nhà đầu tư bi quan. Ở kênh bất động sản có hai dạng mua nhà đất. Một là mua vì nhu cầu ở. Hai là mua đầu tư dưới dạng cho thuê, bán lại, làm của. Người mua để ở nhu cầu rất lớn nhưng hiện gặp vấn đề về lãi suất cho vay của ngân hàng đang thả nổi quá cao. Còn nhà đầu tư thì đang phân vân do giá vàng, đồng USD tăng mạnh, cộng thêm nền kinh tế vĩ mô có hồi phục nhưng chậm khiến chuyện đầu tư bị phân tán. Ông LÊ HOÀNG CHÂU, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM