Bất động sản hút khách nhờ hạ tầng kết nối

Trong một diễn biến khác, dự án Gold Town nằm ở trung tâm thành phố mới này với 112 căn nhà phố, giá bán 5-8 tỉ đồng/căn và mới chỉ tung ra bán hàng ba tuần trở lại đây đã được khách hàng đặt chỗ mua hết.

Không chỉ có ở Bình Dương mà ở Long An, nhiều dự án bất động sản bung hàng ra trong quý II này, nhất là những dự án có vị trí tốt cũng thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Đơn cử như dự án Mê Kông River Side quy mô 70 ha (Tân An, Long An) với góc nhìn ra sông và gần trung tâm hành chính của tỉnh nên dù chủ đầu tư chưa bung hàng ra nhưng khách hàng đã tìm đến xin đặt chỗ.

Câu hỏi nghi vấn đặt ra là trong khi thị trường còn trầm lắng và ngay TP.HCM - được đánh giá là thị trường nóng nhất nhưng nhiều phân khúc nhà ở khó khăn tìm đầu ra thì ở các tỉnh bất động sản vẫn thu hút được khách hàng.

Lý giải cho điều này, các chuyên gia kinh tế cho rằng ở các tỉnh vùng Đông Nam Bộ như Bình Dương, Long An bất động sản vẫn sôi nổi là do giá rẻ nên hấp dẫn các suất đầu tư. Bên cạnh đó, mặt tích cực lớn là UBND các tỉnh này và nhiều chủ đầu tư lớn đồng lòng đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng.

Các doanh nghiệp trong cuộc cũng đồng tình với nhận định này. ông Lê Quốc Hưng, Giám đốc phát triển dự án Thành phố mới Bình Dương thuộc Công ty Becamex IDC, cho biết ở thành phố mới Bình Dương, các dự án trọng điểm đang được thi công hết sức khẩn trương. Từ trung tâm chính trị-hành chính tập trung, trung tâm văn hóa, tài chính ngân hàng đến khu công nghệ cao Mapletree... đang khẩn trương hoàn thành, thậm chí Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đã chuẩn bị tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm học 2010-2011 cùng nhiều tòa nhà trong trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh cũng được đưa vào sử dụng ngay. “Bóng dáng thành phố mới đang dần hiện rõ, chỉ vài năm nữa Bình Dương sẽ trở thành thành phố sôi động và hiện đại nhất cả nước. Sự thay đổi tầm nhìn đầu tư này đã khiến khách hàng cảm nhận được” - ông Hưng cho biết.

Tương tự, ông Đặng Quốc Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt, cho biết các dự án bất động sản tại Long An hiện được nhiều nhà đầu tư quan tâm do hạ tầng kết nối. Như tuyến đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương đã rút ngắn thời gian về TP. Bên cạnh đó, đầu tư vào Long An lúc này các nhà đầu tư (mua ở hay kinh doanh) đều nhìn thấy tiềm năng do giá đất còn ở mức khá thấp.

BÙI NHƠN