Bất động sản Long An hút tiền đầu tư

Đây là nhận định của ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Tân An (Long An), đưa ra trong buổi công bố về dự án Khu đô thị Mekong Riverside (phường 6, TP Tân An) ngày 9-9.

Ông Hùng cho biết quy hoạch của trung tâm hành chính tỉnh Long An mới tại phường 6, TP Tân An ngay cạnh trung tâm hành chính cũ gồm nhiều dự án như dự án của Đồng Tâm Long An, Thái Dương, Kiến Phát, Mekong Riverside… trên quy mô 250 ha. Việc xây dựng hạ tầng đồng bộ nơi này đã tạo ra một diện mạo mới trong quy hoạch cho tỉnh và cũng chính điều này thúc đẩy thị trường bất động sản Long An phát triển.

B.NHƠN