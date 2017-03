Bất động sản ‘nhà giàu’ tăng giá vẫn hút người mua

Phân khúc cao cấp chiếm đến 35% thị phần, tăng đáng kể so với tỉ lệ 25% trong sáu tháng đầu năm.

Theo JLL, vấn đề nổi bật nhất trong quý III trên thị trường BĐS là giá bán tăng trên diện rộng và tăng cao đáng kể ở các dự án mở bán theo đợt và có tiến độ tốt. Ở thị trường sơ cấp (mua trực tiếp chủ đầu tư), giá bán tăng khoảng 0,6% so với quý trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại thị trường thứ cấp (mua đi bán lại), giá bán căn hộ tăng 1,8% so với quý trước và 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo trong những tháng cuối năm 2015, thị trường có hơn 7.000 căn hộ được mở bán.

Q.HUY