Bất lực với hàng giả thương hiệu nổi tiếng tung hoành ở chợ?

Tiêu hủy hơn 40 tỷ đồng hàng giả, hàng cấm Trong sáu tháng đầu năm, kiểm tra chuyên ngành, QLTT phát hiện 2.260 vụ vi phạm, giảm 20,54% so với cùng kỳ năm trước. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận chuyển, chứa trữ hàng cấm, buôn bán, chứa chữ hàng nhập lậu…QLTT đã xử phạt 2.211 vụ vi phạm, nộp ngân sách gần 63,6 tỷ đồng tiền phạt, tiền bán hàng hàng tịch thu và tiền thu lợi bất hợp pháp. Trị giá hàng hóa tiêu hủy hơn 40,8 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu chờ bán hơn 30 tỷ đồng. Đáng chú ý QLTT đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra bảy vụ gồm năm vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu, một vụ sản xuất kinh doanh hàng giả và một vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Tổng giá trị hàng hóa tang vật khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong đó có một vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu đã có Quyết định khởi tố hình sự do cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 10 ban hành