Bắt một điểm kinh doanh gas trái phép

Qua lời khai của tài xế lái chiếc xe tải trên, công an đã tiến hành kiểm tra nhanh một điểm tập kết gas lớn ở ấp 3, xã Long Uyên (huyện Bến Cát). Tại điểm tập kết này, công an phát hiện có 452 bình gas loại 12kg và 55 bình loại 45kg, trong đó hầu hết không có màng co. Tài xế cũng khai lô hàng trên là của ông Nguyễn Phi Khanh, giám đốc công ty TNHH Long Tân

Điều đáng chú ý là, trước đó Tổ kiểm tra liên ngành xăng dầu và gas Bình Dương cũng đã kiểm tra công ty TNHH Long Tân (ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng, Bến Cát). Tuy nhiên, nhân viên của công ty này đã không có thái độ hợp tác, dùng đá và gậy gộc hù dọa cơ quan chức năng.

Tại đây, tổ kiểm tra đã phát hiện 6 trụ bơm gas loại hai đầu nhãn hiệu KPNA7, một trụ bơm gas loại 1 đầu và 2 bồn chứa gas loại 8 tấn đến 10 tấn cùng hơn 200 bình gas các loại và nhiều vật dụng dùng để sang chiết gas trái phép khác. Tổ liên ngành cũng đã tạm giữ hơn 100 bình gas có nhãn mác của nhiều hãng gas như: SP gas, VT gas, Shell gas…. vì có dấu hiệu sai phạm nhãn hiệu hàng hóa.

Mặc dù tổ liên ngành đã tiến hành niêm phong 7 trụ bơm nói trên nhưng phía công ty này đã tự ý mở niêm phong để tẩu tán gas ra ngoài thị trường. Đến nay, ông Nguyễn Phi Khanh, giám đốc công ty này vẫn không xuất trình được giấy tờ đủ điều kiện sang chiết gas.

Theo ANH THOA (TTO)