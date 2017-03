Bát nháo cái gọi là… bộ tiêu chuẩn!

Chất lượng là do nước nhập khẩu quy định Hiện cá tra của Việt Nam xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Do đó chất lượng của cá tra do chính thị trường nhập khẩu quy định. Về phía doanh nghiệp, trước khi xuất khẩu đều nghiên cứu để có hướng xây dựng sản phẩm theo tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Hiện châu Âu, Mỹ là nơi có quy định nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm. Khu vực Đông Âu, Trung Đông tuy ít khắt khe hơn nhưng lại có những quy định riêng về chất lượng. Dù mục đích và tên gọi khác nhau nhưng tiêu chí chung của các bộ quy chuẩn là sản phẩm phải đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và thân thiện với môi trường. Để thống nhất về quy chuẩn chung thì nhiều tổ chức trên thế giới khuyên doanh nghiệp nên áp dụng theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Tuy nhiên, với điều kiện sản xuất, nuôi trồng nhỏ lẻ của Việt Nam thì việc áp dụng tiêu chuẩn này hết sức khó khăn. Ông NGUYỄN VĂN TRỌNG, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II (Bộ NN&PTNT)