Bắt tạm giam nguyên đội trưởng QLTT “cứu” phân dỏm

(PL)- “Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã tống đạt lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Huỳnh Văn Hữu, nguyên đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7” - ông Võ Thiện Ngộ, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Long An, xác nhận với Pháp Luật TP.HCM.