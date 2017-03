Bắt tàu chở 2.000 tấn than xuất lậu

Vụ việc xảy ra lúc 20 giờ ngày 16-3, tàu biển HP 2608 do Bùi Văn Huấn (trú huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) làm đại diện chở 2.000 tấn than cám đang trên đường từ cảng Cột 8 (TP Hạ Long) ra ngoài khơi để xuất khẩu lậu ra nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, tàu HP 2608 có chín thuyền viên, không xuất trình được bất cứ giấy tờ hợp lệ nào. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm 2013, lực lượng cảnh sát biển phát hiện các vụ chở than từ Quảng Ninh ra nước ngoài tiêu thụ.

