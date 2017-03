Bầu Đức hưởng thù lao gần 3,5 tỷ đồng

Lương thưởng của bầu Đức năm 2012 lên đến gần 3,5 tỷ đồng, tăng 16% so với năm ngoái (2,88 tỷ đồng) dù tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu của HAG giảm mạnh so với năm 2011. Ảnh: Vũ Lê

Năm 2012, người giàu thứ hai sàn chứng khoán Việt Nam nhận thù lao gần 3,5 tỷ đồng, tăng 16% so với năm ngoái (2,88 tỷ đồng). Khoản thu này của bầu Đức chiếm 17,1% trên tổng gói lương thưởng cho các thành viên HĐQT, ban tổng giám đốc và ban thư ký. Từ nhiều năm nay, tỷ lệ trả thù lao, lương thưởng cho lãnh đạo cấp cao chiếm 0,5% lợi nhuận sau thuế của tập đoàn.

Xếp sau ông Đức là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc HAG Nguyễn Văn Sự được nhận 2,62 tỷ đồng. Đứng top 3 là ông Lê Hùng, thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT HAGL Land được trả 1,92 tỷ đồng cho việc tham gia điều hành.

Em trai của bầu Đức, Đoàn Nguyên Thu, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc nhận lương thưởng 1,74 tỷ đồng, bằng với 3 vị Phó tổng giám đốc: Võ Trường Sơn, Nguyễn Văn Minh và Trà Văn Hàn.

Thù lao thấp nhất của lãnh đạo cấp cao HAG năm 2012 là 124 triệu đồng, dành cho hai thành viên HĐQT không tham gia điều hành. Trong số 15 cán bộ chủ chốt của HAGL có đến 9 người nhận lương thưởng bạc tỷ.

Năm 2012, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu của HAG chỉ chạm mốc 8,31%, giảm mạnh so với năm 2011 (42%) và năm 2010 (đạt 52,43%). Doanh thu hoạt động tài chính của tập đoàn cũng giật lùi, rớt từ mức 1.227 tỷ đồng năm 2011 xuống còn 502 tỷ đồng năm 2012. Kết quả kinh doanh thấp hơn năm trước nhưng thù lao cho lãnh đạo cấp cao HAGL vẫn thuộc hàng khủng và tăng đều.

Nguyên nhân đại hội cổ đông vẫn thông qua việc này vì năm 2012 được xem là cột mốc cuối cùng của chu kỳ "bạo chi" đầu tư khắp nơi và mạnh tay tái cấu trúc tập đoàn. HĐQT cam kết với cổ đông từ năm 2013 trở đi, HAG sẽ bước sang trang mới. Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai không còn đổ tiền đầu tư ào ạt mà chủ yếu gặt hái thành quả, chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với nhiều tham vọng.

Dự kiến, lợi nhuận năm 2013 của tập đoàn sẽ đạt 1.107 tỷ đồng, phục hồi bằng 211% so với năm 2012; năm 2014 bằng 278% so với năm 2013; năm 2015 bằng 150% so với năm 2014.

Theo Vũ Lê (VNE)