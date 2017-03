Bảy tháng đầu năm nhập siêu hơn 6,6 tỉ USD

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 8,4 tỉ USD, giảm 0,7% so với tháng 6 nhưng tăng hơn 38% so với tháng cùng kỳ năm 2010. Tính chung bảy tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 51,5 tỉ USD, tăng 33% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 8,6 tỉ USD, giảm 0,2% so với tháng 6 nhưng tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung bảy tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 58 tỉ USD, tăng 26% so với cùng kỳ. Từ đó, nhập siêu bảy tháng ước hơn 6,6 tỉ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) nhập siêu hơn 1,7 tỉ USD, chủ yếu từ các nước như Trung Quốc, ASEAN, Hàn Quốc. Cũng theo Bộ Công Thương, tình hình sản xuất thép tháng 7 tiếp tục giảm do tác động của chính sách cắt giảm đầu tư công, tạm dừng, hoãn các công trình chưa thật cần thiết…

TRÀ PHƯƠNG