Trường hợp muốn giữ lại tiêu thụ nội địa thì phải xin phép nhập khẩu. Đồng thời, bên đặt in phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với sản phẩm đặt in.

Theo hướng dẫn này, giám đốc hoặc chủ cơ sở in báo, in tem chống giả phải có văn bằng, chứng chỉ đã được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý in (do các cơ sở đào tạo chuyên ngành về in ấn cấp bằng) và văn bằng, chứng chỉ khác nếu có (như bằng đại học, ngoại ngữ, tin học).

Đối với các cơ sở có máy photocopy màu thì cơ sở phải quản lý chặt chẽ việc sử dụng máy. Cơ sở phải đăng ký ký hiệu hoặc logo chìm cho cơ quan quản lý và gắn logo chìm này trong máy cho tất cả các bản phôtô. Ngoài ra, cơ sở còn phải lập sổ theo dõi tất cả các tài liệu đã phôtô, kể cả các bản phôtô bị hỏng và phải tiêu hủy bản hỏng theo quy trình được kiểm soát.