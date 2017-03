Bến Tre sẽ vẫn tổ chức Festival dừa lần ba

Trong đó, báo chí quan tâm đến tình hình sạt lở dòng kênh An Hóa, gây ảnh hưởng đến cầu mố An Hóa và sạt lở tại BV Đa khoa khu vực Cù Lao Minh (huyện Mỏ Cày Nam). Ông Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết tỉnh đang đề nghị trung ương rót thêm vốn để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống bờ kè bảo vệ kênh và mố cầu An Hóa, kè bảo vệ BV Cù Lao Minh.

Ngoài ra, các PV cũng đặt câu hỏi trong lúc giá dừa trái đột nhiên bị sụt giảm mạnh khiến đời sống người trồng dừa điêu đứng, liệu tỉnh có tiếp tục tổ chức Festival dừa lần ba tầm cỡ quốc gia vào tháng 7 năm nay không. Trả lời, ông Hạo cho biết Festival dừa lần ba vẫn tiến hành vì đã được trung ương cho phép. Đây là dịp để mời gọi đầu tư, khích lệ tinh thần của bà con nông dân. Bến Tre sẽ tìm mọi cách giúp thúc đẩy giá dừa tăng, nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

TÂM PHÚC