Bị cắt môi giới, công ty chứng khoán 'biến dạng'

Ngày 2/8, danh sách công ty chứng khoán bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) rút nghiệp vụ môi giới nhảy lên con số 4, với sự góp mặt của Công ty chứng khoán SME. Cũng đúng ngày này, một tin dữ nghiêm trọng hơn đã đến với SME khi Cơ quan Điều tra, Bộ Công an bắt tạm giam hai lãnh đạo SME là Chủ tịch HĐQT Phan Huy Chí và Phó chủ tịch HĐQT Phạm Minh Tuấn để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cần phải có thời gian để kết quả điều tra được công bố. Tuy nhiên, một câu hỏi mà khách hàng của SME, cũng như 3 công ty chứng khoán bị rút nghiệp vụ môi giới trước đó (Hà Nội, Trường Sơn, Đông Dương), muốn có câu trả lời ngay là doanh nghiệp có còn duy trì hoạt động?



Tại Công ty chứng khoán Hà Nội (HSSC), việc tìm được nơi hoạt động thực của HSSC không dễ, khi các mối liên lạc với Công ty đều bị… cắt đứt. Trong khi website của HSSC là www.hssc.com.vn bị xóa sổ, thì số điện thoại cố định cũng không sao liên lạc được. Nhiều lần liên lạc với ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng giám đốc, cũng như một số nhân sự của HSSC, nhưng không có kết quả.



Sau khi đóng cửa trụ sở tại tầng 3, Toà nhà Trung tâm thương mại Opera (60 Lý Thái Tổ, Hà Nội), với nhiều nhà đầu tư, HSSC chuyển trụ sở đi đâu là điều bí mật. Theo một số thông tin, HSSC đang hoạt động tại Tòa nhà của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR) ở số 141 Lê Duẩn (Hà Nội).Tìm đến địa chỉ này và được bảo vệ Tòa nhà cho hay, HSSC không còn hoạt động tại đây. Chúng tôi muốn “mục sở thị”, nên nhờ bảo vệ hướng dẫn địa điểm văn phòng HSSC, thì ông bảo vệ phát cáu: “Đã bảo đóng cửa cách đây vài tháng rồi, còn gì mà xem”.



Tiếp cận chị lễ tân Tòa nhà thì được biết, HSSC là một mảng hoạt động của Công ty Hà Nội CTT (HanoiCTT). Kể từ khi HSSC xóa sổ trụ sở tại Toà nhà Trung tâm thương mại Opera, họ đến tá túc văn phòng mà HanoiCTT thuê tại Tòa nhà 141 Lê Duẩn.



Chị chỉ tay vào căn phòng bỏ trống ngay ở tầng 1 của Tòa nhà và nói: “Trước đây, HSSC tá túc tại căn phòng này. Diện tích mà HanoiCTT thuê nay bỏ trống, vì không còn duy trì hoạt động, nên HSSC chẳng còn hiện diện tại đây”.



Chị lễ tân cho biết thêm: “Do đang nợ tiền thuê nhà quá hạn, nên VNR vừa đòi HanoiCTT trả tiền, vừa gây sức ép để HanoiCTT sớm trả lại phòng để cho đơn vị khác thuê”.



Theo Công văn số 88/2012/CV-SME của SME công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Điều tra, Bộ Công an bắt tạm giam ông Chí và ông Tuấn, do người được ủy quyền công bố thông tin là Hoàng Trọng Thạch ký ngày 2/8, thì ông Chí đã ký văn bản ủy quyền cho người khác đứng ra đảm nhiệm việc điều hành các hoạt động bình thường của SME trong thời gian chờ Cơ quan Điều tra làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan đến vụ việc. Liên lạc với SME qua số điện thoại trên website của Công ty (http://sme.vn) để kiểm chứng thông tin SME vẫn còn hoạt động bình thường, nhưng bất thành.



Tìm hiểu thông tin từ Ban quản lý Toà nhà Vinaplast - Tài Tâm (39 Ngô Quyền, Hà Nội), nơi SME đăng ký là trụ sở chính, thì được biết, SME không còn thuê hoạt động tại đây. Qua dò hỏi được biết, SME đã chuyển đến số nhà 193C1 Bà Triệu (Hà Nội). Đến nơi, không khỏi bất ngờ, bởi không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy SME còn hiện diện tại đây. Thay vào ví trị mà SME từng thuê làm trụ sở, thì nay là một shop thời trang sang trọng. Người thuê lại căn nhà cho biết, khoảng 3 tháng trước, SME đã chuyển về 38 Kim Mã Thượng. Tìm đến địa chỉ này, tiếp tục bất ngờ khi không có bất kỳ biển hiệu hay thông tin chỉ dẫn nào chứng tỏ SME đóng trụ sở tại đây.



Cổng của ngôi nhà 3 tầng tại 38 Kim Mã Thượng tuy mở, nhưng cửa phòng bên trong đóng im ỉm. Gõ cửa bước vào thì bên trong là một căn phòng rộng chừng 20 - 30 m2, có 4 - 5 nhân viên đang ngồi trước máy vi tính. Không logo, cũng chẳng có biển hiệu, chỉ có duy nhất một dấu hiệu nhận diện đây là nơi “đóng quân” của SME, đó là trên bàn làm việc của các nhân viên còn sót lại những chiếc phong bì in logo SME. Hỏi những người tại đây, họ là nhân viên của SME.



Không giấu được nét mặt căng thẳng, có lẽ vì thông tin hai lãnh đạo chủ chốt của SME vừa bị bắt, một nữ nhân viên tại đây cho hay, hiện SME không triển khai hoạt động kinh doanh nào, mà chỉ làm thủ tục chuyển nốt tài khoản của nhà đầu tư sang Công ty chứng khoán Đại Nam và Phú Gia. Bất ngờ trước câu hỏi: “đây có phải là nhà riêng của Chủ tịch Chí…”, nhưng nữ nhân viên này vẫn đủ bình tĩnh để từ chối trả lời.



Theo những người sống xung quanh căn nhà 38 Kim Mã Thượng, thì đây là nhà riêng của ông Chí. Trước đây vắng vẻ, nhưng vài tháng trở lại đây có khá nhiều người ra vào căn nhà, giống như đây là một trụ sở làm việc.



10h30, sau một hồi lần tìm mới thấy trụ sở của Công ty chứng khoán Trường Sơn (TSS). Đây là một ngôi nhà kín cổng cao tường đến lạ thường. Cổng đóng chặt, không có hơi hướng hoạt động của một công ty chứng khoán, nơi thường có khách hàng đến giao dịch. Ngôi nhà tọa lạc tại số 39, ngõ 76, đường An Dương (Hà Nội), chỉ cách bờ sông Hồng vài chục mét. Sau một hồi bấm chuông, gõ cửa khá mạnh, cửa vẫn đóng chặt. Đang chuẩn bị ra về thì có một phụ nữ đi xe máy đỗ trước cửa ngôi nhà và bấm chuông. Một người đàn ông ra mở cửa. Người phụ nữ là nhân viên của TSS. Chị này cho hay, đây là ngôi nhà TSS thuê để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, khi đề nghị được vào bên trong ngôi nhà để tận mắt chứng kiến hoạt động kinh doanh thực của TSS, thì hai người không đồng ý.



Chị nhân viên chia sẻ, do quá khó khăn, nên TSS đang tạm dừng hoạt động. Gần như toàn bộ nhân viên của TSS đã nghỉ việc, chỉ còn vài người ở lại để giải quyết nợ nần, chuyển tài khoản của khách hàng sang Công ty chứng khoán Navibank. Tuần tới, TSS sẽ hoàn tất hồ sơ chuyển tài khoản cho vài trăm khách hàng lên Trung tâm Lưu ký để xử lý.



Khi được hỏi website của TSS tại www.tss.com.vn không thể truy cập, trong khi điện thoại của TSS không thể liên lạc, khi cần giải quyết vướng mắc phát sinh, khách hàng liên lạc với TSS cách nào, chị nhân viên này cho biết, TSS sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho họ.



Để có cái nhìn khách quan, xác thực về việc có đúng là cả 4 công ty chứng khoán đã gần như… nghỉ kinh doanh kể từ sau khi bị rút nghiệp vụ môi giới, chúng tôi đã liên lạc với ông Phan Trường Sơn, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đông Dương (DDS). Khi được hỏi “DDS có còn duy trì hoạt động sau khi rút nghiệp vụ môi giới”, ông Sơn từ chối khéo khi nói: “Lúc này anh không thể trả lời em”.





