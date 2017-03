Bị DN “lừa” hàng chục tỷ đồng bằng C/O giả

Tại Cục Hải quan Hà Nội, từ đầu năm 2006 đến tháng 5-2007 đã có gần 400 bộ hồ sơ trong đó có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O, mẫu E) do Trung Quốc cấp. Theo thỏa thuận giữa hai nước, doanh nghiệp có C/O mẫu E khi nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu với mức thấp hơn mức thuế ưu đãi. Cục Hải quan Hà Nội đã căn cứ vào đó miễn trên năm tỷ đồng tiền thuế cho khoảng 40 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điều đáng nói là ngay từ tháng 3-2007, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển đã có công văn gửi Tổng cục Hải quan thông báo Trung Quốc khẳng định tính đến cuối năm 2006, nước này chưa cấp C/O mẫu E nào cho hàng hóa xuất sang Việt Nam. Như vậy, các C/O mẫu E nói trên là giả mạo. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cũng cho thấy toàn bộ các C/O mẫu E của 40 doanh nghiệp nói trên là giả.

Theo một nguồn tin, kết quả thanh tra tại Cục Hải quan TP.HCM cũng cho thấy từ năm 2006 đến giữa năm 2007, cơ quan này đã tiếp nhận hơn 630 trường hợp hồ sơ có C/O mẫu E để được hưởng mức thuế nhập khẩu thấp. Xét vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thanh tra đã thông báo cho cơ quan điều tra Bộ Công an để làm rõ và có biện pháp ngăn chặn, xử lý.