Bị phạt 20 triệu đồng vì biểu diễn bikini trên máy bay

VietJetAir đã bị phạt 20 triệu đồng theo Nghị định 60/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Trước đó, ngày 3-8, nhân dịp khai trương đường bay TP.HCM - Nha Trang, VietJetAir tổ chức một số người đẹp mặc trang phục đi biển nhảy múa, tặng quà cho hành khách. Ông Lại Xuân Thanh, Cục phó Cục Hàng không Việt Nam, cho rằng việc làm trên chưa uy hiếp an toàn bay. Tuy nhiên, đây lại là hoạt động nằm ngoài phạm vi những hoạt động mà các hãng hàng không được phép khai thác trên chuyến bay. Về việc hành khách bật điện thoại để quay lại hình ảnh nhảy múa, sau đó phát tán trên mạng, Cục Hàng không cho rằng do lúc đó máy bay đã ổn định độ cao và chế độ nên không gây ảnh hưởng đến an toàn bay.

THÀNH VĂN - MAI PHƯƠNG