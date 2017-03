Bị xếp công nghệ thấp, doanh nghiệp chủ lực phản ứng

Theo kết quả này thì trình độ công nghệ nói chung của 19 doanh nghiệp đạt loại khá. Chỉ có một doanh nghiệp là Công ty Bút Thiên Long đạt mức tiên tiến, còn lại đạt loại khá và năm doanh nghiệp chỉ được loại trung bình khá. Đặc biệt, trong 19 doanh nghiệp chủ lực này, cũng chỉ có Thiên Long có mức độ tự động hóa hoàn toàn, còn lại đều ở mức bán tự động.

Nhìn chung, trong nhóm doanh nghiệp chủ lực thì doanh nghiệp ngành nhựa, cao su có trình độ công nghệ xếp đầu bảng (Thiên Long, Casumina), kế đến là bao bì (Công ty Liskin), chế biến thực phẩm... Xếp cuối bảng là ngành cơ khí (Công ty Samco), nước giải khát (Công ty Tribeco), gia công kim loại (Công ty Hữu Liên Á Châu).

Trình độ công nghệ được đánh giá dựa trên bốn thành phần là thiết bị, thông tin, nhân lực và tổ chức. Về thiết bị, gần 60% sử dụng máy móc cũ đại tu lại, chỉ 40% dùng máy mới vận hành tốt. Thậm chí, gần 40% doanh nghiệp chủ lực có mức độ ô nhiễm môi trường cao hoặc trung bình, trên 60% ô nhiễm môi trường thấp, không doanh nghiệp nào không gây ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, dù được chọn là sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP nhưng xét về khả năng cạnh tranh của sản phẩm thì chỉ có năm doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh cao, bảy doanh nghiệp xếp hạng khá, bảy doanh nghiệp có chỉ số cạnh tranh của sản phẩm ở mức trung bình - trung bình khá.

Tuy nhiên, Sở Khoa học và Công nghệ cũng cho biết nghiên cứu trên chỉ nhằm đánh giá trình độ công nghệ của 19 doanh nghiệp chủ lực và so sánh với nhau chứ không so sánh với công nghệ thế giới, cũng không so sánh với trong nước! Từ đánh giá này mà có thể tư vấn cho doanh nghiệp đang đứng ở vị trí nào, nên có chiến lược phát triển như thế nào.

Ông Trần Thành Đạt (Công ty Samco) cho rằng số liệu nghiên cứu là chính xác. Tuy nhiên, không “nói” được “bệnh” vì như trường hợp của Samco, năm 2005, doanh nghiệp này không đầu tư máy móc, thiết bị gì cả mà tập trung toàn lực để đầu tư xây dựng nhà máy mới. Nếu dựa trên việc này mà đánh giá trình độ công nghệ của Samco thấp là không hợp lý. Hoặc như Công ty Vàng bạc đá quý TP.HCM (SJC) cũng cho rằng năm 2006 doanh nghiệp đầu tư rất hiện đại nhưng lại không được kê khai vào khảo sát.