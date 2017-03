Bia Tết loạn giá

Khảo sát tại các đại lý bán đồ uống ở TP HCM cho thấy thị trường bia đã bắt đầu sôi động, lượng khách mua tăng gấp đôi so với ngày thường, thậm chí có nơi gấp 5-6 lần. Tuy nhiên, giá bán năm nay mỗi nơi niêm yết một kiểu, chênh lệch nhau từ 3.000 đến 50.000 đồng một thùng.

Tại đại lý bia trên đường Bạch Đằng (quận I), giá bia 333 là 225.000 đồng một thùng, Tiger 245.000 đồng, Heineken 365.000 đồng. Theo chủ cửa hàng, mức giá trên đã tăng 5% so với cách đây một tháng vì loại bia xuân có mẫu mã bắt mắt hơn so với bình thường.

Giá bia trên thị trường mỗi nơi một kiểu. Ảnh:Hồng Châu.

Có mức chênh lệch nhiều so với cửa hàng trên, giá bia 333 tại đại lý chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh) rẻ hơn 5.000 đồng, nhưng Heineken lại cao hơn 5.000 đồng và Tiger xuân vượt xa tới hơn 50.000 đồng lên 295.000 đồng một thùng. Chủ cửa hàng cho biết, giá bia Tết đã tăng giá và cao hơn ngày thường 5-10%.

Còn tại đại lý bia trên đường Hàm Nghi (quận I), giá bia còn cao hơn các đại lý trên 5-7%, trong đó, 333 là 240.000 đồng một thùng, Tiger 315.000 đồng, Heineken 390.000 đồng. Một đại lý khác ở quận 2 giá còn cao hơn đại lý này 10%.

Chủ cửa hàng ở đây cho biết, giá bia năm nay tăng theo ngày, thậm chí theo giờ. Có thể sáng là giá này, chiều đã lên cao hơn, tùy số lượng khách đặt mua. Đặc biệt, cận Tết, giá có thể tăng tới 30% so với ngày thường.

Không chỉ các đại lý loạn giá mà cả trong các hệ thống siêu thị giá bia cũng mỗi nơi một khác.

Tại Big C (quận 2), nhân viên cho biết giá bia đã bắt đầu tăng 2-5%. Heineken 330ml có giá 354.800 đồng một thùng, Tiger 282.200 đồng, Saigon Special giá 289.100 đồng, Sapporo 354.100 đồng.

Trong khi đó, tại Co.opmart, Tiger, Heineken đắt hơn 2.000-9.000 đồng. Còn các hệ thống Metro, Maximark, Citimart giá cũng tăng quanh mức 5%, trong đó, 333 được bán 225.000 đồng, Tiger 291.200 đồng và 362.000 đồng đối với bia Heineken…

Theo đại diện các hệ thống siêu thị, Tết Ất Mùi năm nay, lượng bia cung ứng ra thị trường tăng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Sức mua hiện nay cũng đã tăng mạnh, khiến lượng hàng bán ra tăng 3-5 lần so với cách đây một tháng. Hầu hết các đơn vị này cho biết mặc dù cam kết đảm bảo ổn định giá cho người tiêu dùng, nhưng nếu giá bia tăng vọt thì siêu thị cũng vẫn phải điều chỉnh.

Trao đổi với VnExpress, các hãng bia cho hay, họ không tăng giá, tuy nhiên, giá bán tại các đại lý có sự chênh lệch có thể là do chi phí kinh doanh ở mỗi khu vực có sự khác nhau. Do đó, tùy theo tình hình sức mua tại các cửa hàng mà các đơn vị này sẽ căn cứ để điều chỉnh giá. Còn riêng về lượng hàng cung ứng ra thị trường, các hãng đều cho biết không hề khan hiếm mà còn tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện Công ty TNHH Sapporo Việt Nam cho hay, sản lượng bia của đơn vị năm nay tăng gấp 2-3 lần so với bình thường.

Ông Lê Hồng Xanh, Phó tổng giám đốc Bia Sài Gòn (Sabeco) cũng cho biết, sản lượng bia phục vụ mùa Tết năm nay của công ty khoảng trên 200 triệu lít cho khoảng thời gian tháng một và 2/2015, tăng 5% so với Tết năm ngoái.

"Hiện công ty cũng đã lên phương án sản xuất dự phòng cũng như dự trữ nguồn hàng tương ứng, nên dù sức mua tăng mạnh cũng không lo thiếu hụt hàng. Đặc biệt, giá các sản phẩm năm nay ở mức ổn định", ông Xanh nói.

Theo Hồng Châu (Vnexpress)