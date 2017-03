Biến nước lã, tạp chất thành xăng dầu - Kỳ 3: Đường đi của xăng dỏm

Tài xế xe bồn nhận tiền bán dầu tại một điểm tập kết trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Dĩ An, Bình Dương - Ảnh từ clip của PV Tuổi Trẻ



Ngày 17-7, một xe bồn lớn (57K-6018) chạy vào bãi Trâu Điên. Bốn thợ pha chế tập trung bơm dầu DO lên bồn. Khi dầu gần đầy bồn, hai thợ pha chế cho thêm tạp chất màu vàng vào xe bồn. Ngay sau đó chiếc xe bồn chạy vào khu vực Sóng Thần rồi quẹo qua quốc lộ 13 giao hàng cho Công ty TNHH An Hưng Tường (ấp 3, xã Tân Định, huyện Bến Cát, Bình Dương). Hằng tuần bãi xăng dầu Trâu Điên cung ứng cho công ty này hàng chục ngàn lít dầu tự pha chế.



Nhộn nhịp mua bán



Ngày 8-8, xăng ở bãi Trâu Điên được bơm lên xe bồn biển số 57H-4338. Xe chạy về hướng Bình Dương, giao hàng cho Công ty TNHH sản xuất thương mại Kiên Hoàng (thuộc thị xã Thuận An, Bình Dương). Không chỉ cung ứng xăng dầu với số lượng lớn cho nhiều công ty ở Bình Dương, loại xăng dầu tự pha chế này còn được bán rộng rãi cho các công ty, cây xăng ở TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và các tỉnh miền Tây Nam bộ...

Ông Nguyễn



Thanh Tùng (tổ trưởng tổ pha chế ở bãi xăng dầu Trâu Điên) và nhiều thợ pha chế khác cho biết: “Loại xăng A92 sau khi được rút ruột, chủ bãi xăng sẽ cho xe bồn chở đến cây xăng của công ty ở khu vực Q.9 (gần ngã ba Lê Văn Việt và Hoàng Hữu Nam) hoặc Bình Dương để bán. Còn các loại xăng pha chế thì chở đi giao cho khách hàng ở nơi xa như khu vực miền Trung và Đắk Lắk”.



Theo tìm hiểu, những mối hàng xa được bãi xăng dầu Trâu Điên ký hợp đồng với giá thấp. Có những ngày hàng chục chuyến xe bồn chở xăng dầu dỏm rời bãi đi giao hàng. “Ở khu vực TP.HCM hơi khó bán xăng loại này, chứ khu vực miền Đông Nam bộ và miền Trung xăng pha chế vẫn được coi là hàng xịn lấy từ tổng kho ra. Cũng có trường hợp doanh nghiệp phàn nàn nước quá nhiều trong dầu thì bãi Trâu Điên cho xe đến hút hàng về để đổi lại hàng khác” - một thợ pha chế ở đây tiết lộ.



Các tài xế xe bồn của bãi Trâu Điên thường ghé những bãi mua bán xăng dầu lậu để rút ruột xăng dầu và bán lại xăng dỏm được pha chế. Chẳng hạn chợ xăng dầu lậu trên quốc lộ 1A (đoạn từ khu du lịch Suối Tiên đến cầu Đồng Nai), nơi đây chuyên mua bán các loại xăng dầu dỏm diễn ra công khai từ nhiều năm nay. Đoạn đường chỉ dài khoảng 7km nhưng có hơn 20 điểm thu mua.



Trên quốc lộ 1A còn rất nhiều bãi mua bán xăng dầu dỏm hoạt động rầm rộ và có liên quan đến bãi xăng dầu Trâu Điên như điểm mua của ông Tình (ngoài 50 tuổi, P.Bình Thắng, Dĩ An), điểm mua của ông Định (30 tuổi, ở P.Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai), điểm mua của ông Mỹ (30 tuổi, P.Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương). Tại những nơi này người ta mua bán xăng dầu giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường được công bố ở cây xăng của các công ty lớn.



Xe bồn chở dầu pha chế từ bãi Trâu Điên bán cho Công ty An Hưng Tường - Ảnh: Nhóm PV Tuổi Trẻ



Xăng A83 lên đời A92



Hiện xăng A83 đã bị “khai tử” nhưng việc mua bán vẫn diễn ra công khai với nhiều đầu mối cung cấp. Loại xăng có trị số octan thấp này được cung cấp cho các bãi xe bồn, cửa hàng xăng dầu để phù phép thành xăng A92, A95. Ông Tùng tiết lộ: “Bãi tui mua xăng A83 pha với xăng A92, sau đó thêm một ít thuốc nhuộm màu xanh rồi dùng máy đánh đều khoảng 15 phút đem đi giao cho các mối”.



Ngày 24-8, chúng tôi gặp Định (30 tuổi, quê Bình Định, ngụ đường Nguyễn Ảnh Thủ, Q.12), người đã có thâm niên làm tài xế xe bồn hơn 10 năm trong bãi Trâu Điên. Định được Tùng giới thiệu là quen biết nhiều mối cung cấp xăng A83. Định cho hay: “Đường dây của tui có thể cung cấp số lượng lớn xăng A83. Lấy được xăng A83 không đơn giản vì bây giờ người ta đâu cho bán nữa. Tui có đường dây tuồn hàng từ trong kho ra. Lấy xăng A83 pha với A92 chắc chắn là lời một khúc”. Định còn nói: “Một người quen kinh doanh xăng dầu ở khu vực chợ Hóc Môn mời tôi về làm, lương 13 triệu đồng/tháng. Ở đây có pha trộn xăng A83 vào xăng A92 để bán ra thị trường”.



Ngày 26-8, lần theo thông tin từ bãi Trâu Điên, chúng tôi đến bãi xe bồn của bà Bé trên đường Nguyễn Thị Định (P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2) rộng hơn 1.000m2. Bãi xe bồn của bà Bé có gần 20 nhân viên làm việc. Gia đình bà Bé có tám xe bồn chở xăng dầu hoạt động liên tục, cung cấp cho các mối hàng chủ yếu là cây xăng ở các quận nội thành TP.HCM. Ngoài vận chuyển, kinh doanh xăng dầu, bà Bé còn thu mua dầu trôi nổi từ các xe bồn, xe tải để cung cấp cho các mối khác.



Bà Bé nói: “Muốn mua xăng A83 bao nhiêu cũng có, anh cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu nhưng phải dặn trước một ngày. Các cây xăng thường lấy xăng A83 lên đời thành xăng A92 để lời thêm 500 đồng mỗi lít”.Theo điều tra, xăng A83 bà Bé lấy trực tiếp từ các kho lớn, giá bán rẻ hơn giá chính thức 200 đồng/lít. “Vẫn là hàng chất lượng thôi, nhưng do không có phiếu nên rẻ hơn giá chính thức” - bà Bé nói.



Sẽ kiểm tra điểm nấu dầu lậu trong rừng tràm Ngày 28-8, ông Nguyễn Văn Mon, đội trưởng đội quản lý thị trường huyện Củ Chi, cho biết khi bài điều tra “Nấu dầu lậu trong rừng tràm” được đăng trên Tuổi Trẻ, đích thân ông đã xuống hiện trường khảo sát và xác nhận đúng là có một điểm nấu dầu lậu nằm sâu trong rừng tràm thuộc ấp Tam Tân, xã Tân An Hội.

Ông Mon đã gửi văn bản lên Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM để xin ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc này.Bà Cao Thị Gái, phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cho biết: “Qua phản ánh của Tuổi Trẻ, UBND huyện sẽ lập tức chỉ đạo UBND xã, phòng kinh tế, phòng tài nguyên môi trường vào cuộc kiểm tra giấy phép kinh doanh, chất lượng, quy trình sản xuất, xả thải... của cơ sở này để có hướng xử lý triệt để”.ĐỨC THANH

Bãi đáp rút ruột xe bồn Trưa 15-8, xe bồn biển số 60C-035.98 chạy hướng từ TP.HCM về cầu Đồng Nai, khi đến con đường nhựa (bên hông cây xăng Hiệp Phú 2, P.Bình Thắng, TX Dĩ An, Bình Dương) thì đánh xinhan rẽ phải. Ngay lập tức, một thanh niên khoảng 30 tuổi xách hai can nhựa loại 30 lít chạy theo xe. Tài xế đội nón cối xanh nhanh chóng mở cửa xe, leo lên phía miệng bồn mở nắp để chuẩn bị rút ruột. Một ống nhựa lớn màu đen được chuyển lên cho tài xế xe cắm sâu vào bồn.

Chưa đầy 10 phút, chiếc xe bồn bị rút ruột hơn 60 lít. Xăng dầu sau khi rút ruột được tập kết về chiếc xe tải biển số 61H-6625 đậu trước cổng Khu công nghiệp dệt may Bình An (TX Dĩ An).15 phút sau, xe đầu kéo container màu vàng biển số 57L-6060, rồi xe bồn biển số 60M-5778, 57L-7011... liên tục vào bãi đáp. Như quy luật, phụ xe và tài xế mở cửa leo thẳng lên bồn hút xăng dầu. Công đoạn mở niêm phong chì và ăn cắp xăng diễn ra nhanh chóng. Theo tìm hiểu, tất cả bãi đáp này đều có bán loại “niêm phong chì”.

Các tài xế đến bán xăng dầu cứ thoải mái cắt bỏ niêm phong để rút ruột xăng dầu, sau đó thay bằng loại niêm phong khác rất dễ dàng.Cách bãi đáp này khoảng 200m là bãi mua xăng dầu của ông Hùng (khoảng 43 tuổi, TX Dĩ An). Bãi này có đến hàng chục thùng phuy, can nhựa, sắt dựng ngay cạnh quốc lộ 1A. Hằng ngày bãi này tấp nập xe bồn đến rút ruột xăng dầu và có đến cả chục thanh niên chia nhau hút dầu.

Theo NHÓM PV TUỔI TRẺ

Ông Tiến (Q.Tân Bình) cũng là một đầu nậu chuyên bán xăng A83. Văn phòng kinh doanh của ông Tiến ở Q.1, được nhiều công ty xăng dầu tư nhân lấy hàng từ đây, trong đó có bãi Trâu Điên. Với đường dây của ông Tiến, khách hàng chỉ cần báo trước qua điện thoại, đặt cọc 50%. Cũng như bà Bé, đường dây của ông Tiến giảm 200 đồng/lít xăng A83 nếu lấy “hàng lụi”.