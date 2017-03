Biến nước lã, tạp chất thành xăng dầuKỳ 1: Vào lò xăng dỏm

Bên trong khu vực pha chế xăng dầu

Chế dầu DO từ dầu tái sinhBãi Trâu Điên còn pha chế luôn cả loại dầu DO. Loại dầu DO được pha chế bằng cách trộn loại dầu tái sinh (nấu ra từ nhớt) với một loại dầu rẻ tiền. Người ta mua dầu máy bay về bơm thẳng lên bồn đứng để trộn lẫn với loại dầu tái sinh. Một thợ pha chế lâu năm thừa nhận: “Sau khi pha chế xong, loại dầu này được dùng để bán cho các công ty, cây xăng dầu”. Ngày 17-7, một chiếc xe bồn lớn chạy vào bãi. Bốn thanh niên tập trung bơm dầu DO lên bồn. Sau khi các khoang trong bồn đã đầy, hai thợ pha chế leo lên bồn dùng dây kẽm “niêm phong”. Công đoạn niêm phong này chỉ mất vài phút. Chiếc xe bồn chở dầu DO dỏm chạy vào khu vực Sóng Thần rồi quẹo qua quốc lộ 13 để giao hàng cho một số công ty ở Bình Dương.