Big C lý giải táo Mỹ hư do nhiệt độ

Theo lý giải của Big C, nguyên nhân ruột táo thâm đen là do trong quá trình vận chuyển, nhiệt độ ở một số điểm trong xe bị xuống thấp hơn nhiệt độ bảo quản. Do bên ngoài vỏ táo vẫn bình thường nên trong lúc kiểm tra nhân viên nhận hàng và bày bán không phát hiện ra được. Cũng theo siêu thị này, sản phẩm táo trên xuất xứ từ Mỹ được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM AN Kha, có tờ khai hải quan, giấy chứng nhận kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa.

Trước đó, ngày 25-5, chị Vũ Thị Hạnh (xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội) mua ba quả táo Mỹ tại Siêu thị Big C The Garden với giá hơn 23.000 đồng và bổ ra thấy bên trong ruột thâm đen dù bên ngoài mẫu mã rất đẹp. Vào trung tuần tháng 3, khách hàng cũng phát hiện tại siêu thị này bán sản phẩm nho Ninh Thuận nhưng dán cờ Trung Quốc.

TRÀ PHƯƠNG