Big C tung ra hai chương trình kềm giá

Theo bà Tố Loan, Giám đốc kinh doanh mặt hàng Big C, 80% phụ nữ là khách hàng của Big C. Qua hai năm thực hiện chương trình, doanh số tăng rõ rệt, năm 2009 doanh số tăng gấp ba so với năm 2008. Lượng khách hàng tăng lên trên 15% so với năm 2008.

Big C cũng tung ra chương trình gây sốc cho người tiêu dùng bằng tuyên bố Giá rẻ chưa từng thấy với công bố giá rẻ nhất trên thị trường của 250 mặt hàng thiết yếu như hạt nêm, dầu ăn, tương, bột ngọt, thịt gà, bột giặt... Những mặt hàng này giảm giá từ 7% đến 50%.

T.HẢI