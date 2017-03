Bình Dương, Đồng Nai, Long An lại “sốt” đất

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đất Xanh, cho biết tại khu vực Mỹ Phước 1, 2, 3 (Bình Dương), giao dịch nhà đất hiện nay lại nhộn nhịp, thậm chí giá đã tăng thêm từ 500.000 đến1.000.00 đồng/m2 so với trước Tết. Như dự án nhà phố Bầu Bàng, giá bán từ 1,3 đến 1,4 tỷ đồng/nền 150 m2. Theo ông Thìn, dù thị trường chung chựng lại nhưng giá đất tại Bình Dương vẫn tăng đều là do giá khu vực đã không bị thổi lên quá cao.

Còn tại khu vực Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn, khu công nghiệp Đức Hòa (Long An), giá đất dự án hiện nay vọt lên 4,5 triệu đồng/m2, tăng thêm 1.000.000 đồng/m2 đối với nền biệt thự nằm sát sông Vàm Cỏ. Đặc biệt, tâm điểm sốt đất lần này là khu vực xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh) nơi nối liền khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa... (Long An) với khu công nghiệp An Hạ, khu đô thị Việt-Sing (Bình Chánh, TP.HCM) bằng tỉnh lộ 10.

Anh Lê Thiên, một cò môi giới tại đây cho biết giá đất nông nghiệp tại xã Bình Lợi hiện nay đã tăng thêm 50.000 đồng/m2, từ 200.000 đồng/m2 lên 250.000 đồng/m2 và đây là lần tăng giá thứ ba kể từ sau Tết. Giám đốc một công ty kinh doanh nhà đất ở Bình Chánh nhận định giá đất tại Bình Lợi sốt là do khu vực này có vị thế quá đẹp, nằm kẹp giữa nhiều khu công nghiệp, đô thị lớn của TP.HCM và Long An và thực tế giá đất còn khá rẻ nên có nhiều nhà đầu tư đổ về mua đất. Cũng theo ông này, đất khu vực này còn tăng mạnh khi tỉnh lộ 10 được mở rộng, đồng thời khu đô thị Việt-Sing áp giá bồi thường xong trong quý III.

Tương tự, đất tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cũng đang giao dịch mạnh, nhất là đất cặp sát cù lao Ông Cồn thuộc xã Đại Phước, giá đất khu vực này đang mua bán ở mức 750 triệu đồng đến 1,3 tỷ đồng cho 1.000 m2. Chị Thu Ba môi giới đất khu vực này cho biết từ sau Tết, dân thành phố đổ về đây mua đất, nhất là khi biết Công ty Đầu tư phát triển đô thị đang triển khai dự án khu du lịch sinh thái ở đây. Và hầu hết mua bán sang tay lấy lời ngay, cứ cách tuần là bán lời 50 triệu đồng cho 1.000 m2 đất.

Theo giám đốc một công ty kinh doanh nhà đất tại quận 2, mặc dù thị trường bất động sản bị tác động mạnh của các chính sách vĩ mô và giá đất đã hạ nhiệt nhưng tại một số khu vực có hạ tầng hoàn thiện và có tiềm năng lớn vẫn được các nhà đầu tư quan tâm săn tìm, nhất là những khu vực vùng ven, tiếp giáp thành phố.