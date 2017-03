Bình ổn giá thịt lại e DN ngoại hưởng lợi?

Nguy cơ thiếu thịt vẫn chực chờ Sau một thời gian tăng nóng thì gần đây giá thịt heo đã có dấu hiệu giảm nhẹ. Cục Chăn nuôi nhận định giá thịt heo về cuối năm sẽ giảm 10%-15% so với những tháng đầu năm. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nhận định của Cục Chăn nuôi chưa có cơ sở. Bởi giá thịt heo giảm nhẹ như vừa qua là do rơi vào mùa ăn chay tháng 7 âm lịch khiến nhu cầu tiêu thụ giảm sút. Hết giai đoạn này nhu cầu sẽ tăng trở lại. Lúc đó thị trường có thể sẽ căng thẳng trở lại vì nguồn cung thị heo không còn nhiều. Khi đó thị trường sẽ thiếu và phải dùng tới nguồn thịt heo nhập khẩu. Muốn xem thị trường có thiếu hay không thì phải cân đối lại tổng đàn heo nái. Thời gian qua, do dịch bệnh, phần lớn người nuôi nhỏ lẻ ở miền Bắc bỏ đàn. Còn ở miền Nam, nhiều chủ trang trại cũng giảm lượng đàn heo nái rất đáng kể. Trong khi đó, thời gian gầy dựng heo nái đến khi cung cấp thịt ra thị trường phải mất gần một năm.