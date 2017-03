Bình Phước: Làm “ảo thuật” để ép giá mủ cao su

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người dân thường không bán mủ cao su trực tiếp cho nhà máy hoặc công ty mà bán qua trung gian cho các chủ vựa. Giá mủ cao su thường được thương lái định đoạt theo “độ” của mủ. Để xác định “độ”, các chủ vựa lấy mẫu khoảng 10 ml mủ trong một lô hàng rồi cho vào chảo nấu cạn nước, sau đó cân số mủ cô đặc này để xác định độ.

Cách tính độ như trên không thể cho kết quả chính xác. Theo ông Lê Đình Hải, nguyên Trưởng phòng KCS, Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú, tùy theo khối lượng lấy mẫu, độ sống, chín của mủ trong quá trình đun mà độ mủ sẽ khác nhau. Nếu độ sống càng cao, độ mủ sẽ càng cao và ngược lại. Đây là cách thức gian lận mà các chủ vựa hay sử dụng. “Ngoài ra, họ còn gian lận bằng cách cho thêm phân lân, bột trét tường để tăng khối lượng, cho đường, muối để thêm độ. Những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ kiên quyết trả về” - ông Hải nói.

Còn ông Nguyễn Thanh Khang, ở Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) bức xúc: “Tôi biết có hiện tượng này từ lâu nhưng mình không đủ khả năng để bắt quả tang. Nếu họ cứ làm ăn kiểu này thì người dân dù có làm tốt đến mấy cũng sẽ bị ảnh hưởng”.

Theo ông Lưu Thế Doanh, Chánh văn phòng Công ty cổ phần Cao su Phú Riềng, so với tháng 5-2008, giá mủ hiện nay đã rớt thê thảm do bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính Mỹ và giá dầu giảm mạnh. Khi trước, công ty xuất với giá 58 triệu đồng/tấn thì bây giờ giá chỉ còn khoảng 30 triệu đồng/tấn mà hai tháng nay cũng không bán được do các bạn hàng tạm ngưng nhập khẩu. Còn giá thu mua, công ty thống nhất từ trên xuống. Ông Doanh cho rằng giữa các đơn vị thu mua cũng đang cạnh tranh nhau quyết liệt nên khó có thể có hiện tượng các đơn vị bên dưới bắt tay làm giá.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Tân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước, cho biết: “Để được hoạt động, các vựa thu mua mủ phải xin phép đăng ký kinh doanh với chính quyền địa phương. Do vậy, khi có vấn đề gì, người dân có thể phản ánh trực tiếp với chính quyền để xem xét. Chúng tôi kiên quyết không chấp nhận kiểu làm ăn gian dối, vi phạm pháp luật”.