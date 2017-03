Bình Thuận: Thanh long “sốt” giá

Theo Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, hai tháng đầu năm 2009, Bình Thuận chỉ xuất được 2.395 tấn thanh long, giảm 35% so cùng kỳ năm trước. Hiệp hội Thanh long khẳng định, xuất khẩu thanh long giảm sút không phải do suy thoái kinh tế mà là do điện không đảm bảo nhu cầu, vừa yếu vừa cúp thường xuyên nên thanh long ít ra hoa, năng suất chỉ bằng 20%-30% so với lúc bình thường.