Bình Thuận thu hồi ba dự án du lịch

Với dự án du lịch Vương Thiện, lý do thu hồi là sau hơn bảy năm, chủ đầu tư đã không triển khai xây dựng dự án. Dự án Dream Land do chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Ngôi sao Thiên Hà) có văn bản đề nghị trả lại dự án. Riêng dự án khu du lịch cao cấp Hòn Rơm-Mũi Né của Công ty Cổ phần Thiên Hải (TP.HCM) là do hơn một năm qua, chủ đầu tư không chịu nộp 230 tỉ đồng tiền thuê đất…

P.NAM