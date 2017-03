Blue-chips đảo chiều, VN-Index vọt lên trên 535 điểm

TTCK vẫn đang hấp dẫn các nhà đầu tư. (Ảnh: LAD)



Các cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục đà tăng trần có từ vài phiên trước. Trong đó, nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu thuỷ sản. Gần như tất cả các mã trong nhóm này đều tăng giá kịch trần với dư bán trống trơn.

Các cổ phiếu thuỷ sản có mức tăng rất khiêm tốn so với thị trường, trong đó có nhiều mã có thị giá chỉ bằng khoảng 50-70% so với giá trị sổ sách, do kết quả làm ăn không thuận lợi trong mấy tháng cuối 2008 và đầu 2009 khi xuất khẩu suy giảm.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 28/8, chỉ số VN-Index tăng 9,49 điểm (+1,8%) lên 536,53 điểm.

Đây là mức điểm cao nhất của chỉ số này trong gần 1 năm qua (kể từ 8/9/2008).

Trong 166 cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE, có 17 mã giảm giá, 139 mã tăng giá và 14 mã đứng giá và không có giao dịch.

Khối lượng giao dịch trong toàn phiên tăng khá mạnh lên 55,8 triệu đơn vị, trị giá 2.133 tỷ đồng.

Trong 10 cổ phiếu lớn nhất thị trường, chỉ có VPL của Vinpearl và PVD của Khoan và dịch vụ khoan dầu khí giảm điểm, còn lại đều tăng giá.

Cổ phiếu VNM của Vinamilk tiếp tục tăng 2.000 đồng lên 156.000 đồng/cp.

Các mã lớn như FPT, KDC, HPG cùng tăng 1.000 đồng.

Nhóm ba cổ phiếu ngân hàng VCB của Vietcombank, CTG của Vietinbank và STB của Sacombank cùng đã có những bước tăng điểm nhẹ.

Theo giới chuyên môn, cơ hội để VN-Index tiếp tục xu thế tăng điểm là cao. Trong bản nhận định ngày 27/8, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), cho rằng, nếu không có thông tin đột biến, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co trong một vài phiên sắp tới với một vùng hỗ trợ tại 510 - 515 điểm và một ngưỡng kháng cự tại 533 điểm. Việc đột phá ra ngoài hai ngưỡng chặn này có thể được xem là một tín hiệu để xác định xu thế ngắn hạn tiếp theo của thị trường.

Còn theo CTCP Chứng khoán Eurocapital, VN-Index vẫn đang trong “lộ trình” chinh phục những ngưỡng điểm cao hơn trong thời gian tới.

Theo đó, sự dịch chuyển dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu đang là kịch bản chính của thị trường hiện nay, đó là lý do vì sao khối lượng giao dịch luôn được duy trì ở mức khá và các nhóm cổ phiếu thay nhau đóng vai trò nâng đỡ VN-Index, góp phần tạo lập một mặt bằng giá mới của thị trường nói chung.