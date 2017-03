Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước thông báo về vụ bắt bầu Kiên

Ông Nguyễn Đức Kiên - bầu Kiên - đã bị bắt - Ảnh: tư liệu



* Tiếp tục cập nhật, bạn đọc vui lòng bấm F5 để tiếp tục theo dõi .



heo NHNN, căn cứ đơn khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại ba công ty: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT, ngày 20-8-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu.



Hiện nay, ông Nguyễn Đức Kiên không tham gia quản lý điều hành Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). NHNN cũng cho biết theo cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an), ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố về tội kinh doanh trái phép theo Điều 159 - Bộ Luật hình sự. Bước đầu điều tra sai phạm chỉ liên quan đến ba công ty trên do ông Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch Hội đồng quản trị.



Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Kiên về tội kinh doanh trái phép là hoạt động bình thường của Cơ quan Cảnh sát điều tra.NHNN cũng cho rằng người gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Á Châu hoàn toàn yên tâm. NHNN vẫn đang theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ. Trường hợp cần thiết, NHNN sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản để ổn định và bảo đảm an toàn hệ thống.