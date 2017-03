Bộ Công an và Ủy ban Chứng khoán vào cuộc vụ tung tin đồn ngày 21-2

Ngay trong ngày 21/2, sau khi nhận được báo cáo của BIDV về tin đồn thất thiệt liên quan đến việc bắt một số lãnh đạo ngân hàng này, Tổng cục An ninh II - Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức điều tra, xác minh truy tìm thủ phạm tung tin bịa đặt trên.



Thiếu tướng Trình Văn Thống - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II khẳng định: Theo nhận định của Tổng cục An ninh II, Bộ Công An, đối tượng tung tin bịa đặt có thể không chỉ nhằm mục đích trục lợi mà còn nhằm mục đích phá hoại thị trường tài chính ngân hàng. Hồng Kỹ