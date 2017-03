Bộ KH&ĐT: Kinh tế đang phục hồi rõ nét

Tại phiên họp Chính phủ ngày 29-10, Bộ KH&ĐT dự báo tình hình những tháng cuối năm kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục ổn định; chỉ số giá tiêu dùng cả năm sẽ chỉ tăng khoảng 2%. Thu ngân sách tính chung sẽ vượt dự toán. Nhập siêu có xu hướng tăng nhưng tính chung cả năm sẽ ở mức kiểm soát được, 3,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.



Du khách đến Việt Nam tăng, kết quả của chính sách miễn thị thập nhập cảnh cho một số nước châu Âu.

Theo báo cáo, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 10 tăng tiếp 3,4% so với tháng trước. Tính chung cả 10 tháng IIP tăng mạnh 9,7% - cao hơn nhiều so với mức 5,6% của năm 2013; 6,9% của 2014. Trong lĩnh vực nông nghiệp, năng suất lúa mùa cải thiện. Chăn nuôi phát triển ổn định, đang mở rộng đàn chuẩn bị hàng cho dịp tết cuối năm.

Chỉ số dịch vụ cũng củng cố nhận định này. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dung 10 tháng tăng 9,6% - cao hơn mức tăng 6,4% của cùng kỳ năm trước. Ngành du lịch cũng phục hồi tích cực với số khách quốc tế đến nước ta trong tháng 10 tăng 3,6%. Đây được coi là kết quả của chính sách miễn thị thập nhập cảnh cho một số nước châu Âu, được áp dụng ba tháng trước. Tuy nhiên, do nửa năm đầu khách giảm mạnh nên tính chung cả 10 tháng tổng khách tới Việt Nam vẫn giảm 4,1% so với cùng kỳ - có cải thiện so với mức giảm tới 11,1% của năm ngoái.

Danh nghiêp thành lập mới tăng 29,2%, vốn đăng ký tăng 37,9% (cùng kỳ DN thành lập mới giảm 6,5% và vốn chỉ tăng 9,5%). Số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc gặp khó khăn tạm ngừng hoạt động giảm nhiều…