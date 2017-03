Bộ Khoa Học & Công nghệ kết luận phân bón của Công ty Thuận Phong là giả

Kết quả trả lời của Bộ KH&CN dựa vào khoản 3 Điều 2 Nghị định 89/2006 của chính phủ về nhãn hàng hóa cho biết nhãn gốc của hàng hóa là nhãn thể hiện lần đầu được gắn lên hàng hóa. Tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 89 cũng quy định hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung thi trên nhãn gốc.

Vì vậy, theo quy định trên thì chai phân bón 1 lít của Công ty Thuận phong có gắn nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, nhãn phụ bằng tiếng Việt ghi rõ “Phân Mỹ nhập khẩu” được hiểu là hàng hóa nhập khẩu.

Tuy nhiên, trong thực tế loại chai phân bón trên là do Công ty Thuận Phong sản xuất chứ không phải được nhập khẩu nguyên ở dạng chai 1 lít. (Mặt khác ở khoản 1 Điều 3 Nghị định 185/2013 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định “sản xuất” là việc thực hiện một số hoặc tất cả hoạt động chế tạo, chế bản, in gia công đặt hàng sơ chế, pha trộn sang chiết nạp, đóng gói…).

Như vậy chai phân bón 1 lít của Công ty Thuận Phong có nhãn hàng hóa bao bì ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc thương nhân khác (nước ngoài) giả mạo nơi sản xuất đóng gói hàng hóa. Theo quy định tại điểm đ, e, khoản 8 Điều 3 Nghị định 185/2013/2013 thì hàng hóa có nhãn vi phạm như trên là hàng giả.

Trước đó vào tháng 4-2015, đoàn kiểm tra liên ngành BCĐ 389 quốc gia phối hợp với BCĐ 389 Đồng Nai bắt quả tang công nhân của Công ty Thuận Phong đang thực hiện hành vi sang chiết, đóng gói phân bón với số lượng lớn ngay tại khu vực sản xuất. Đoàn kiểm tra đã niêm phong số lượng hàng hóa tại kho gồm 3.224 chai các loại đã dán nhãn hàng hóa, ghi xuất xứ Made in USA, 148 kg nhãn hàng hóa ghi xuất xứ made in USA, 95,18 kg nhãn phụ các loại, 1.520 tem niêm phong nhãn hiệu Huma Gro…. Qua kiểm tra sổ sách từ 1-1-2014 đến thời điểm kiểm tra, công ty đã sản xuất và bán ra thị trường trên 40.000 chai phân bón Mỹ các loại, tương đương trên 23.000 lít phân bón dạng nước…

Vào tháng 11-2015, tại hội nghị liên ngành do Bộ Công an chủ trì để thống nhất phương án giải quyết vụ này. Công an tỉnh Đồng Nai đề xuất xử lý hành chính Công ty Thuận Phong, tuy nhiên các bộ, ngành không đồng tình với đề xuất trên và vụ việc đến nay vẫn chưa được xử lý.