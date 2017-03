Bỏ lý lịch tư pháp cho nhà đầu tư nước ngoài

Thay vì nộp lý lịch tư pháp khi xin cấp mã số giao dịch, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài chỉ phải nộp bản sao hộ chiếu, phiếu an sinh xã hội hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Dự thảo còn có một điểm mới khác là chỉ các loại giấy tờ, tài liệu do cơ quan quản lý có thẩm quyền ở nước nguyên xứ cấp thì mới cần hợp pháp hóa lãnh sự. Các loại tài liệu do nhà đầu tư nước ngoài tự lập, không phải do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp thì chỉ cần công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật nước ngoài. Các tài liệu cũng không cần phải dịch công chứng ra tiếng Việt, mà chỉ cần dịch bởi các tổ chức dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc bởi ngân hàng lưu ký.

B.NHƠN