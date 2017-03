Bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu?

Người tiêu dùng nắm đằng lưỡi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Chile, Mexico sử dụng như là một công cụ tài chính hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên, ở Việt Nam, quỹ bình ổn giá xăng dầu đang chịu nhiều chỉ trích hơn là khen ngợi, cả về cơ sở pháp lý, cách thức trích lập, quản lý, sử dụng quỹ. Việc trích lập và sử dụng quỹ là bắt buộc và theo chỉ đạo của cơ quan chức năng chứ không phải không phụ thuộc ý chí của DN. Thực tế cho thấy hoạt động của quỹ đã góp phần nhất định vào việc bình ổn giá thị trường xăng dầu trong một số thời gian nhạy cảm và ở mức cần thiết. Nếu không có Quỹ bình ổn giá thì sẽ phải nhiều lần liên tiếp điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Bên cạnh những thông tin dường như khá minh bạch và an lòng trên đây, người ta vẫn thấy có những bất cập: Thứ nhất, hoạt động trích lập quỹ qua giá xăng dầu khiến người tiêu dùng chịu thiệt nhiều hơn lợi. Về bản chất, nguồn thu của quỹ là giá xăng dầu thực mua - người tiêu dùng phải trả và ứng trước cho quỹ. Cảnh “mượn đầu heo nấu cháo” này khiến người tiêu dùng, dù có thể hưởng lợi ích ít nhiều nhờ không tăng giá xăng dầu khi xả quỹ, lại luôn chịu thiệt thòi do phải tạm ứng nguồn vốn hoạt động cho quỹ, như kiểu “cho vay không lãi”. Rốt cuộc, dường như chỉ có DN kinh doanh xăng dầu luôn được bảo đảm lợi ích cả từ mức trích lợi nhuận định mức, cũng như “không có gì để mất” từ mọi hoạt động thu - chi quỹ. Thứ hai, cơ chế quản lý hành chính của quỹ đi ngược xu hướng và làm méo mó giá cả thị trường. Cơ chế hoạt động hiện hành của quỹ mang đậm tính can thiệp hành chính trực tiếp, ngược với xu hướng động thái thị trường thế giới. Cụ thể, nó làm tăng giá bán do yêu cầu tăng trích lập quỹ trong khi giá cả dầu mỏ thế giới giảm, hoặc làm giảm giá bán do yêu cầu xả quỹ để giữ ổn định giá khi giá thế giới tăng. Chính tính chất đặc trưng này của quỹ đã trực tiếp và gián tiếp làm méo mó giá cả thị trường mỗi khi quỹ vận hành, cả lúc trích và xả quỹ khiến các động thái cung - cầu xăng dầu, cũng như hoạt động dự báo và hạch toán kinh doanh thị trường khác dễ trở nên nhiễu loạn. Thứ ba, việc ủy thác quản lý thu trích lập và chi dùng quỹ cho DN có thể tạo nhiều kẽ hở cho sự lạm dụng và tham nhũng, hoặc làm phát sinh chi phí quản lý, giám sát hoạt động của quỹ. Trong đo, có sự lạm dụng từ những “mẹo mực” kế toán, sự tính toán, khai báo, đo lường và thủ thuật gian lận khác về mức độ, thời điểm và số lượng xăng dầu nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thực với số liệu báo cáo khi trích lập và xả quỹ. Trích bài viết của TS Nguyễn Minh Phong

trên VEF.VN ngày 22-9-2011