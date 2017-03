Theo ông Dũng, sau khi tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp lấy ý kiến các bộ, ngành và hiệp hội, doanh nghiệp ngày 9-9, ban soạn thảo đã bỏ quy định cấm bán bia vỉa hè. Bởi đây là quy định thuộc trách nhiệm quản lý của lực lượng thanh tra đô thị, chính quyền các xã phường và đã có các văn bản liên quan. Nếu Bộ Công Thương đưa ra quy định cấm bán bia vỉa hè sẽ gây ra chồng chéo trong các văn bản quy định.





Bên cạnh đó, ông Dũng cho biết, ban soạn thảo cũng đã chuyển từ quy định cấm bán bia cho bà mẹ mang thai, cho con bú, người có biểu hiện say rượu thành khuyến cáo, cảnh báo trên sản phẩm, bao bì. Riêng với quy định cấm bán bia cho người dưới 18 tuổi vẫn giữ nguyên.

Trước đó, Bộ Công Thương đã đưa ra dự thảo nghị định quản lý sản xuất, kinh doanh bia. Dự kiến nghị định sẽ ban hành trong năm 2014. Theo Điều 16 dự thảo này, nhiều hành vi sẽ bị liệt vào diện vi phạm quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh bia như kinh doanh bia qua máy bán hàng tự động hoặc qua phương thức thương mại điện tử. Kinh doanh bia tại các địa điểm như trường học, bệnh viện, công sở, vỉa hè; bán sản phẩm bia cho người có biểu hiện say bia, say rượu; cho phụ nữ có thai hoặc trong thời gian đang cho con bú; cho người đang có bệnh lý về lạm dụng sử dụng rượu bia cũng sẽ bị xem là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên ngay sau khi đưa ra dự thảo đã tạo ra nhiều luồng ý kiến tranh luận về tính khả thi của những quy định trên. Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia Rượu, Nước giải khát Việt Nam, cho rằng việc cấm bán bia vỉa hè, bán bia cho phụ nữ có thai, đang cho con bú,... là chưa thể kiểm soát được, do đó không nên đưa vào mục cấm kinh doanh mà chỉ nên đưa vào mục cảnh báo mang tính giáo dục. Đối với trường hợp cấm bán bia cho trẻ dưới 18 tuổi và lái xe cần thiết phải có quy định cụ thể hơn.

Còn ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho rằng, các nội dung mô tả hành vi vi phạm nêu trong Điều 16 của dự thảo là chưa đạt yêu cầu. Cụ thể là cấm bán bia trong trường học, bệnh viện, công sở; đây là các trường hợp phải cân nhắc kỹ điều kiện, thời gian khi áp dụng. Như trường hợp cấm bán bia cho người say rượu, bà mẹ cho con bú, người lạm dụng bia rượu,… là câu chuyện khôi hài. Bởi căn cứ vào đâu để áp dụng, làm sao người bán biết được ai say hay không say rượu, ai đang cho con bú để bán. Đây là các quy định không phù hợp về định lượng để xác định hành vi xử phạt người bán, gây ra tranh cãi khi xử lý.

Ông Sơn nhận định và phân tích tiếp: “Hay như cấm bán bia ở vỉa hè, lâu nay khái niệm vỉa hè vẫn chưa có sự thống nhất. Ở Việt Nam, vỉa hè có rất nhiều loại. Do vậy khi đưa ra quy định mà chưa có căn cứ xử lý thì hiệu quả thấp và tạo ra sự nhờn luật…”. Trên những cơ sở này, theo ông Sơn, ban soạn thảo cần chọn lọc và điều chỉnh phù hợp, hoàn thiện dự thảo.