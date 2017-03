Bỏ Rolls Royce, biệt thự đại gia Diệu Hiền đi trồng rau

Bà Diệu Hiền chụp ảnh cùng cháu nội tháng 9/2012.



Theo Thời báo kinh tế Việt Nam

Hằng ngày, người dân Sóc Trăng đều thấy nữ doanh nhân Diệu Hiền đi mua giống cây ăn quả về trồng trong khu du lịch Bình An - nơi bà đặt dấu ấn đầu tiên cho mô hình du lịch sinh thái ở Sóc Trăng.Những nơi đất trống được bà Hiền cho người cuốc xới để trồng rau sạch. "Bác sĩ dặn tôi không được ăn rau quả mua ở chợ vì sợ có hóa chất. Rau và cây trái trong vườn nhà là thực phẩm an toàn nhất cho người dưỡng bệnh như tôi", nữ doanh nhân chia sẻ.Hiện sức khỏe bà Diệu Hiền đang dần hồi phục sau một thời gian dài xạ trị ở nước ngoài. Ăn uống nhiều hơn trước, bà đã tăng từ 39 lên 51 kg và rất minh mẫn.Chồng bà, ông Trần Văn sau khi sửa xong căn nhà trong khu du lịch Bình An ở Sóc Trăng đã cho nhân công trang trí lại nội thất trong nhà để đón vợ về xứ sở chùa Dơi nghỉ dưỡng, sống an nhàn cùng con cháu. Ông bà cũng vui hơn khi cháu nội Gia Phúc kháu khỉnh sắp đến ngày thôi nôi, thường xuyên được vợ chồng con trai và con dâu Quỳnh Chi đưa về Sóc Trăng thăm ông bà nội.