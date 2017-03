Bỏ sạp chợ, ra thuê nhà mặt tiền

Tiểu thương làm giá

Sức mua yếu thì ở nhiều nơi đều yếu nhưng ở chợ là yếu nhất, cần nhìn nhận nguyên nhân. Lý do khách quan như nhà lồng chợ chật chội, phải gửi xe mới vào được, nước đọng, nhiều rác… Lý do chủ quan còn do tiểu thương nói thách, cân thiếu, không ghi giá cả rõ ràng, buôn bán không niềm nở.

Tôi làm ở đây mấy năm trời mà chỉ dám mua ở hàng quen, đến hàng lạ cứ sợ bị họ đốt “phong long”.

Một thành viên trong ban quản lý chợ

Chợ Tân Bình có hơn 12.000 sạp hàng. Bốn tháng đầu năm có hơn 550 hộ xin ngưng kinh doanh.

Tại chợ Phạm Văn Hai, khu thủy hải sản, rau củ quả, thịt heo có khoảng 100 sạp tạm ngưng kinh doanh (khoảng 25% trong tổng số 400 sạp). Khu ăn uống có trên 80 hàng thì trên 20 sạp xin nghỉ. Khu kinh doanh chạp phô, gia vị có trên 230 sạp thì gần 40 sạp xin tạm nghỉ.

(Theo thống kê của các ban quản lý chợ)