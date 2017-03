Bò sữa không dành cho người nghèo!

Cho nên theo ông Cương, quan niệm phát triển chăn nuôi bò sữa nhằm xóa đói giảm nghèo như lâu nay là không phù hợp với thực tế.

Là người nhiều năm gắn liền với phát triển chăn nuôi bò sữa, hẳn ông Cương cũng đã đúc kết cho mình lý do có những phát ngôn như trên. Năm 2001, phong trào chăn nuôi bò sữa rộ lên khắp cả nước. Khi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát triển chương trình chăn nuôi bò sữa khắp các tỉnh mà ít xét tới điều kiện có phù hợp hay không. Và lúc đó, tư duy của một số người vẫn coi con bò sữa là cứu cánh cho việc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Nhà nước đã bỏ ra số tiền khá lớn hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo nuôi bò sữa. Tuy nhiên, việc hỗ trợ một cách vội vàng người nghèo nuôi bò sữa không những không thành công mà có dấu hiệu thất bại. Lý do bò sữa là vật nuôi khá “quý tộc”, khó nuôi và cần kinh phí đầu tư tương đối lớn khiến nhiều hộ nghèo không thể đáp ứng được. Do đó, số lượng bò sữa ngày càng teo tóp và năm 2006, Bộ Nông nghiệp đã phải cay đắng thừa nhận thất bại của phong trào phát triển bò sữa trong một hội nghị chăn nuôi diễn ra ở Long An.

Vậy người nghèo muốn nuôi bò sữa bằng cách nào? Theo Cục trưởng Cục Chăn nuôi Hoàng Kim Giao, ban đầu các hộ nghèo chỉ nên tham gia trong chuỗi dịch vụ chăn nuôi bò sữa như cắt cỏ, vắt và giao nhận sữa…, rồi từ đó tích lũy kinh nghiệm cho việc nuôi bò sữa sau này.

Trên thực tế, để nuôi thành công và khiến bò cho nhiều sữa không dễ dàng chút nào. Sau nhiều năm giúp người nuôi bò sữa Việt Nam đạt hiệu quả tốt, chuyên gia của Dự án bò sữa Việt-Bỉ đã đề ra khẩu hiệu: “Bò hạnh phúc cho sữa nhiều hơn”. Bò hạnh phúc, theo các chuyên gia là không chỉ là được ăn no, ngủ kỹ mà điều kiện sống, cách chăm sóc tạo niềm hứng khởi và cảm giác an toàn, giảm stress cho các chú bò khó tính. Làm cho “bò hạnh phúc” thì bò mới có thể cho nhiều sữa được. Tuy nhiên, thực hiện tốt điều này quả là điều không dễ đối với nông dân Việt Nam vốn sản xuất còn manh mún. Hơn 95% nông dân bán sữa cho Công ty Dutch Lady khi được hỏi làm thế nào để chăn nuôi bò sữa bền vững đều không có câu trả lời. Đây chính là điều rất đáng để cơ quan quản lý, doanh nghiệp suy ngẫm nếu còn muốn phát triển chăn nuôi bò sữa theo hướng bền vững.

TRUNG HIẾU